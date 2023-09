Méxicos avatakse nelja eesti kunstniku grupinäitus

22. septembril avatakse Mehhiko pealinnas Méxicos Casa Lü kunstikeskuses Kristi Kongi, Marit Mihklepa, Krista Mölderi ja Ann Mirjam Vaikla grupinäitus "Surm sai alguse sügisel" ("La muerte comenzó en otoño" / "The Death Began in Autumn").

Näituse kuraatori Leslie Moody Castro pikaaegne soov on olnud kokku tuua eesti naiskunstnike looming. Selle raames näidatakse nii uusi teoseid kui ka olemasolevate teoste edasiarendusi.

Kristi Kongi eksponeerib näitusel detaile oma uurimistööst "Tunnetada taevast", milles esinevad sümbolid nii Yeatsilt kui ka eesti ja mehhiko rahvakultuurist, räägivad lugusid taeva värvidest, valgusest ja piirideta vabadusest. Koostöös vulkaaniliste tezontle kividega loob Marit Mihklepp näitusele teise peatüki videoinstallatsioonist "Mineraalsed igaühed", mis vaatleb inim- ja geoloogiliste kehade vahelisi suhteid ning kujutlusvõime võimalikku mineraalset päritolu.

Krista Mölder on uue teose loomisel inspireerunud mehhiko luuletaja Octavio Pazi ideestikust, kus olemise kese on pidevas muutumises. Seda haprat olukorda on kunstnik kujutanud linnu või lennuki tiiva ristlõikeid kujutavate luminogrammidena. Ann Mirjam Vaikla teos "Agua Mansa", mis on loodud koostöös kunstnik Sebastian Moskega, seob visuaalseks esseeks kahe autori omavahelise kirjavahetuse. Häiritud maastikele ja ökosüsteemidele lähenetakse nii kväärteooria kui ka esivanematest teada- või puuduolevate lugude kaudu.

Näitus "Surm sai alguse sügisel" on avatud kuni 15. oktoobrini Méxicos Casa Lü kunstikeskuses.