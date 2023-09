Proovi järele: soojendusharjutused Klassikaraadio muusikapäeva viktoriiniks

Muusikapäeva viktoriini saab lahendada Klassikaraadio ja Raadio 4 kodulehel 1. ja 2. oktoobril. 15 küsimusest koosnev mälumäng on vastusevariantidega ning loogikat appi võttes või sõpradega koos lahendades on võimalik õigesti vastata ka siis, kui täpselt vastust ei tea. Küsimusi on nii klassika, džässi kui ka popmuusika vallast. Lahendamisel on abiks helifailid, fotod ning videoklipid. Koostöös Raadio 4-ga saab kolmandat korda viktoriinis osaleda ka vene keeles.

Muusikapäeva viktoriin algab Klassikaraadio veebilehel eesti keeles ja Raadio 4 lehel vene keeles pühapäeval, 1. oktoobril kell 7 ning lõpeb 2. oktoobri südaööl.

Soojendusmänguna on võimalik vastata kümnele küsimusele eelmise aasta viktoriinist.