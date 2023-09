Kunstihetk. Konrad Mägi "Maastik päikesega"

Konrad Mägi on selle maali valmimise ajal Saaremaal, Eesti kõige päikeseküllasemas paigas. Ta oli Saaremaal kahel suvel ja me ei tea, kummal suvel on see teos loodud: kas esimesel väga vihmasel või teisel väga päikeserohkel suvel. Kas päike paistab siin läbi pilvede või ripub segamatult horisondi kohal?

Mägi vaatab tema poole otse ja segamatult, päike asub otse kaadri keskel ning kogu maastik kaotab selle lõõsas oma vormide selged kontuurid ja detailid, justkui hakkaks ta hävima. See maal on päikesest ja ainult päikesest, ja päike on siin korraga paeluv ja ohtlik, kütkestades oma leegitsemisega ja ähvardades oma totaalsusega.

Tegemist on kas tõusva või loojuva päikesega, mille ette sattunud pilved pihustavad punaka valguse kõikjale, muutes tavalise ilmastikunähtuse hoopis vaatemänguks ning võimendades tema emotsionaalset ja dramaatilist mõju. Maal on väike, ilmselt maalis Mägi teose otse looduses vahetu reaktsioonina millelegi, mida ta just on näinud. Ta ei soovi mõtiskleda loodusest ja ilmast, vaid kiiresti edasi anda kogemust, vapustust, võib-olla isegi ilmutust.