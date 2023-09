Kunstihetk. Konrad Mägi "Merikapsad"

See on ilmselt üks Konrad Mägi kõige tuntumaid maale. Loodud Vilsandi saarel majaka külje all vaatega põhja poole. Mägi on tulnud Vilsandile oma tervist parandama ja lõõgastuma, kuid vaimustub ja käib siin maalimas kahel suvel järjest. Vilsandi tuletorni ümbrus on tema kõige olulisem maalimispaik, siin veedab ta päevi ja ilmselt nädalaid ning maalib kümneid teoseid.

Mägi ei tunne erilist huvi avamere vastu, mis siitsamast avaneb – suur lai sinine avarus ei köida teda, meri on taandatud maali ülaservas asuvaks kitsaks siniseks ribaks. Hoopis enam vaimustub Mägi antud kandi taimestikust, mis tõepoolest on erakordselt kirju ja meeldejääv.

Ent isegi kui me tunneme taimede seas ära rohelise müür-raunjala, lillakate õitega läikiva kurereha või valgete õitega Taani merisalati, mida kogu Eestis võibki leida suuresti ainult Vilsandi tuletorni ümbrusest, siis pole see maal neist.

Hoopis olulisemad on pintslitõmbed ja pintsililöögid ning pintsli trajektoori kandvad värvitäpid. Vormide ja värvide sulandumine ja tiheda pintslikirja loodud muster on olulisemad kui see, mida kunstnik on maalinud. Seetõttu nimetatakse Saaremaa perioodi esimeseks korraks, kui mõni kunstnik maalis kodumaa loodust modernismi võtmes: värv ja pintslilöök olid nüüd peaaegu sõltumatud sellest, mida nad kujutasid, ja maal muutus väga sarnaseks mõne abstraktse teosega, kus küsimus mida on maalitud ei ole sedavõrd oluline kui küsimus kuidas on maalitud.