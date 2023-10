Kunstihetk. Konrad Mägi "Normandia"

Konrad Mägi oli Prantsusmaal kaks korda, mõlemal juhul kuude kaupa ning me teame, et ta maalis seal – ja mitte vähe. Ometi on käesolev maal peaaegu ainuke, mis meieni tänaseks on jõudnud.

1911. aasta mai alguses sõitis Mägi koos hea sõbra Ferdinand Kulliga Normandia rannikulinna Dieppe'i. Dieppe ei olnud Euroopa maalikunstis sugugi tundmatu paik: 19. sajandil käisid siin paljud maastikumaalijad. Sajandi keskel hakati Dieppe'i kujundama rannalinnaks ning ehitati otseliin Pariisist, mis meelitas pealinlasi. Teiste seas tulid siia maalima ka mitmed kunstnikud, näiteks Paul Gauguin, Camille Pissarro, Claude Monet ja teised. Ferdinand Kulli mälestuste kohaselt ei mänginud see kõik nende reisi sihtkoha valikul rolli ‒ Dieppe oli mererannana Pariisile lihtsalt kõige lähemal.

Turismihooaeg polnud veel alanud ning Mägil õnnestus üürida endale suur ja valge tuba. Kuna 1911. aasta suvi oli erakordselt palav, siis lähematel kuudel tulvas üle linna suvitajate laine.

Mägi hakkas esimesena tööle Dieppe'i keskaegse katedraali ja kohaliku kasiino juures, hiljem tegi aga pea iga päev jalutuskäike linna ümbruses ning maalis. Käesolev maal avab vaate Dieppe'i rannale ja selle taga olevatele kriidikivist kaljudele. Tegemist on osaga rohkem kui 120 kilomeetri pikkusest kaljusest rannajoonest, mida on maalinud mitmed autorid. Tajume avarust ja valguse rohkust, maal ei ole tihedalt täis topitud detailidega, pintslikiri on voogav, vormid siin-seal abstraktsed – Konrad Mägi uus loomeperiood erines eelnevast ja järgmisest, isegi kui see periood koosnes vaid ühest maalist.