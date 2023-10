Pärnu Linnagaleriis avati Katrin Piile ja Art Allmägi ühisnäitus "Origami"

Piile ja Allmägi tööprotsessi keskpunkt on vastastikune loominguline peegeldus. Selle kaudu uuritakse maalile ja skulptuurile omaseid tahke. Kunstimaailma püha kolmainsus – autor, idee, teos – tõstetakse uurimisobjektiks. Koostööprojektina loometöö põhimõtteid uuriv näitus proovib hägustada teose ja autori vahelisi individuaalseid suhteid.

Katrin Piile sõnul teeb töö igaüks ikka eraldi ära. "Lihtsalt vahel saadame üksteisele pilte ja teine saadab vastu, et thumbs up. Aga me omavahel ikkagi suhtleme, meil käib päris lihtsalt see üksteisest arusaamine," rääkis ta. "Katrin sai küll näituseaja, aga kuna meil oli selle aasta alguses üks näitus koos, siis ma tungisin ka sellele näitusele, et oleks nagu tasa. Eelmine näitus oli justnagu mulle pakutud," lisas skulptor Art Allmägi.

Näitus on avatud 21. oktoobrini.