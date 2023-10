Eesti Kunstimuuseum on valmis saanud kestliku näituse mudeli, mis aitab muuseumidel ja teistel näituseasutustel hinnata näituste keskkonnamõju.

Spetsiaalselt mudeli jaoks loodud süsinikukalkulaatori abiga saab arvutada näituse materjali, transpordi ja energiakuluga ning trükiste ja jäätmetekkega seotud heitkoguseid.

"Ehkki kultuurimaastikul ei ole süsinikuheite arvutamine veel kohustuslik, on näituse jalajälje mõõtmine väga põnev ja mõtlemapanev: see näitab mustvalgelt, milline osa meie igapäevastest tegevustest on kõige kliimavaenulikum," ütles projekti eestvedaja Karin Vicente.

Mudel valmis osana Kumu kunstimuuseumi näituseprojektist "Kunst antropotseeni ajastul", mis keskkonnahoidlikule näitusetegevusele uurib ja mõtestab Eesti kunstiajalugu ökokriitilisest vaatenurgast ning vaatleb kunstitegemise võimalikkust ja vajalikkust kliimakriisi kontekstis. See on ühtlasi esimene Eesti kunstinäitus, mille süsinikujälge detailselt mõõdetakse.

Lisaks Eesti Kunstimuuseumile jagasid projekti raames oma rohenippe Vabamu, Iisaku kihelkonnamuuseum, Kohtla-Järve Põlevkivimuuseum, Eesti Maaelumuuseumid, Lastemuuseum Miiamilla, Kalevipoja muuseum, Eesti Rahva Muuseum ja mitmed teised.

Meeskond: Karin Vicente, Aleksander Meresaar, Maria Muuk, Roland Reemaa (arhitektuuribüroo LLRRLLRR), Renita Raudsepp, Kaja Kährik, Sirli Pehme ja Liisa Kompus (mõlemad Civitta Eesti AS) ning Ranno Ait (WWWstuudio).

Kestliku näituse mudelit esitletakse Kumu kunstimuuseumis 5. oktoobril kell 17. Mudel asub avalikul veebilehel ning on mõeldud kõigile muuseumidele ja näitusetegijatele tasuta kasutamiseks.