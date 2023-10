Karin Vicente: hakkame aastas mõõtma vähemalt ühe Kumu näituse mõju keskkonnale

"Kunst antropotseeni ajastul" uurib keskkonnahoidu kunsti kontekstis ning on esimene Eesti kunstinäitus, mille süsinikujälge niivõrd detailselt mõõdetakse. Kestliku näituse mudeli projekti juhtinud Karin Vicente tunnistab, et antud näituse jalajälg on üsna suur.

"Meil oli väga suur meeskond meil oli rahuvusvahelisel tasemel kunstnikud, keda siia kaasasime. See oli kolmeaastane projekt ja see näitus on tuhandel ruutmeetril, nii et see oli väga suur projekt," rääkis kestliku näituse mudeli projektijuht Katrin Vincente.

"Aga kui seda konteksti panna, siis võtsin võrdluseks, et kui 11 inimest otsustaks minna Kumu asemel MoMA-sse New Yorki minna ja lendaks sinna ja tagasi, siis see oleks enam-vähem sarnase kliimamõjuga kui meie näituse tegemine kokku oli," kommenteeris ta.

Erinevalt sarnastest rahvusvahelistest mudelitest kasutab Eesti Kunstimuuseumi kalkulaator suurel määral kliimaministeeriumi tellimusel välja töötatud eriheitetegureid, pakkudes seega võimalikult täpse ja kohalikku konteksti arvestava kalkulatsiooni.

"Iga sisend ja iga tegevus on seotud emissioonidega, igal ühikul on teatud emissioon. Kõik need on sisestatud mudelisse varem ja inimene, kes täidab mudelit ja tarbimisandmed, sisestab eelneva info põhjal, mis mudelis olemas [on]," selgitas süsinikukalkulaatori üks autoritest Liisa Kompus.

"Ka oma maja sees plaanime vähemalt ühte näitust aastas tulevikus mõõtma hakata, et tekiks võrdlusmoment ja arusaamine, kuidas kliimamõju eri tüüpi näituste puhul jaguneb. Kutsume üles kõiki teisi muuseume, kes sooviksid oma teadlikkust tõsta, seda tööriista kasutama," lisas Vincete.

Näitust "Kunst antropotseeni ajastul" koos kestliku näituse mudeli projektiga saab Kumus näha kuni 8. oktoobrini.