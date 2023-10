Näitus "Robokoo" peab dialoogi päris- ja virtuaalmaailma vahel

Indrek Mesi "Toonehaldjad" koosneb kummituslikest tehisintellekti genereeritud tegelaste portreedest. Valdek Lauri "Mükobotid" vaatleb, mis juhtub, kui anda anda seenefotod ette masinõppepõhisele pildigeneraatorile, mis loob neist omapoolse peegelduse. Lauri väljapanek "Süvasuik" uurib aga seda, kuidas tõlgendavad suured andmemudelid iidseid müüte, näiteks legendi veeuputusest.

Kunstnike hinnangul ei ole tehisintellekt loominguline konkurent. Indrek Mesi peab tehisintellekti järjekordseks tööriistaks. "Ta on hetkel lihtsalt väga uudne ja selle tõttu on veel palju asju nii-öelda paika loksumata, aga ma pigem võtaks seda samamoodi nagu Photoshopi, et on lihtsalt üks tööriist," arvas ta.

"Me tahtsime siin tegelikult läbi proovida igasuguseid erinevaid metoodikaid puhtalt uudishimust ühest küljest, aga teisest küljest ka selle pärast, et näha, milleks need erinevad kombineerimised on ja kuhu nad meid viivad ja mis võimalused üldse on sellel teel," selgitas Valdek Laur.