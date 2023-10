Vano Allsalu: abstraktne väljendusviis on oluliselt vanem kui figuratiivne

Uuringu aluseks on Sensuse galeriis väljasolev Vano Allsalu abstraktsete maalide näitus. Küsitluses osalejal palutakse hinnata kuut teost, kirjeldades, milliseid emotsioone neis pilt tekitab ning mis sellel kujutatud on.

Kunstniku Vano Allsalu sõnul on kunstist rääkides abstraktse kunsti mõistmise ja tõlgendamise küsimus on alatihti õhus. "Kui minna ajaloos päris-päris kaugele, siis me teame, et abstraktne väljendusviis on oluliselt vanem kui figuratiivne väljendusviis," ütles ta. "Aga ikka tuleb ette, et inimesed ütlevad, et see on nende jaoks kuidagi väga uus ja nad ei oska sellele läheneda."

Näituse piltide juurest on eemaldatud pealkirjad, et anda vaba voli vaataja fantaasiale.

"Tegelikult ka pealkirjade roll võib olla vägagi erinev. Pealkiri võib kinnitada seda, mida autor seal näeb või soovib seal edasi anda," sõnas Allsalu. "Pealkiri võib omakorda olla ka provokatsiooni looja või nihestuse tekitaja, kuni selleni, et pealkiri on nimetu ja jätab rõhutatult selle koha tühjaks."

Lisaks on testi kõrval kaks küsimustikku, mille vastused peaksid kirjeldama vastaja isiksust ja meeleolu.

"Me oleme pannud maalide kõrvale hindamiseks kliinilised skaalad seisundi kohta, mis hindavad kõige sagedasemaid ärevus- ja meeleoluhäireid, kurnatust, asteeniat ja väsimust," rääkis kliiniline psühholoog Katri-Evelin Kalaus. "Ja oleme sinna kõrvale pannud isiksust hindava meetodi, mis näitab pigem iseloomu, eripära, aktsentueeritust ja seda, kus inimesel probleeme on."

"Siis me saame kokku võtta seisundi eripära ja hinnata, et inimesed parema või halvema meeleoluga tõlgendavad töid pisut erinevalt," lisas ta.

Küsitlus on anonüümne ja selles saab osaleda veel oktoobri keskpaigani. Uuringu tulemused pannakse välja Sensus keskuse kodulehele.