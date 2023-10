ETV2 näitab laupäeviti spordidokumentaale maailma tippudest

ETV2 toob aasta lõpuni kestvas spordidokumentaalide programmis laupäeviti vaatajate ette värsked filmid, mis avavad spordimaailma tippusid nagu Armand Duplantis, Roger Federer, Mo Farah jpt. Avafilmi kangelaseks on ekstreemsportlane Jonas Deichmann.

ETV2 ja Eesti Olümpiakomitee tähistavad spordifilmide eriprogrammiga Eesti olümpialiikumise sajandat aastapäeva. Laupäevane filmivalik pakub haaravaid kaadreid erinevatelt spordialadelt ja avab tipp-sportlaste ning treenerite mõtteid suurest spordist, pingutustest ja väljakutsetest.

Filme näeb ETV2 ekraanil laupäeviti ja nii aasta lõpuni, seejuures jõuab suurem osa filmidest siinmail tele-ekraanile esmakordselt. Järele saab filme vaadata Jupiterist.

Spordifilmide programmi esimesed filmid

"Jonas Deichmann - piire ületades" ("Jonas Deichmann: Breaking the Limit", Saksa 2022)

7. oktoobril kell 19.35

Mitmekordne maailmarekordiomanik ja ekstreemsportlane Jonas Deichmann astub kartmatult vastu oma uusimale seiklusele - Münchenist algavale ja seal ka lõppevale ümbermaailmatriatlonile. 120 Ironmani võistlusdistantsi pikkune teekond paneb proovile nii tema füüsilised kui ka vaimsed võimed, kuid tänu oma isikupärale ja tahtejõule inspireerib ta inimesi kõikjal, kuhu ta läheb.

"Armand Duplantis - sündinud lendama" ("Born to Fly", USA/Rootsi 2022)

14. oktoobril kell 19.30

Film räägib loo Armand "Mondo" Duplantisest ja sellest, kuidas imelapsest noorsportlasest sai kõigi aegade parim teivashüppaja. 21 aasta vanuselt oli Mondo purustanud maailmarekordi ja tulnud olümpiavõitjaks, täites sellega oma ala armastava lapse ammuse unistuse.

Armand Duplantis - sündinud lendama Autor/allikas: pressimaterjal

Film on samas ka täiskasvanuks saamise lugu, kus ühe noormehe vankumatu soov paremaks saada satub vastuollu tema oskustega uues maailmas toime tulla.

"Arsène Wenger – alistamatu" ("Arsène Wenger: Invincible", Inglise 2021)

21. oktoobril kell 19.30

Arsène Wenger on üks aegade parimaid jalgpallitreenereid. Tema geniaalsus, uuenduslikkus ja kinnisideed, mida ta Londoni Arsenali meeskonna peal rakendas, muutsid jalgpalli nii Inglismaal kui ka kõikjal mujal maailmas. Dokumentaalis saavad sõna nii Wengeri suurimad rivaalid kui ka mängijad, kelle karjääri prantslasest treener jäädavalt muutis, kuid ennekõike kuuleme me Arsène Wengeri lugu tema enda suust.



Oktoobri filmikuu lõpetab dokumentaal Roger Federerist. Filmiprogramm jätkub novembris filmiga "Latt kõrgemale", mis jälgib treener Brynjar Karl Stjarnani ja ühe korvpallivõistkonna lugu. Tulekul on ka filmid Kreeka jalgpallikoondisest ja legendaarsest treenerist Otto Rehhagelist, jooksja Mo Farah uskumatu elukäik jt.

Olümpialiikumise aastapäeva tähistab ka ERR-i sporditoimetuses valminud lühilugude sari "100 spordihetke", mis pakub igal õhtul "Aktuaalse kaamera" ja spordiuudiste vahel sissevaadet kõige erilisematest hetkedest ja inimestest Eesti spordiloos.