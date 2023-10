Neuronphase avaldas uue lühialbumi "Sõru"

Värskelt albumilt leiab neli uut lugu ning ka Prantsuse produtsendi Hugo LX'i lühialbumi nimiloo töötluse. Albumi master'i tegi Paul Mac, albumit levitab Juno.

Aaver ütles ERR-ile, et plaadifirma eestvedaja Bryan Hervieu valis albumi tagakaanele ka vanasõna "Kes otsib, see leiab". Samuti tõi ta välja, et lisaks D3 alt ilmunud EP-le on peagi oodata ka uut albumit kodumaise plaadifirma Porridge Bullet alt, kes on andnud välja ka tema albumid "Neuronphase LP" (2019) ja "Lon" (2021).

Tutvu albumiga siin.