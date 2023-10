Keelesäuts. Säutsur

-ur on päritolult väga vana tuletusliide, mille abil on moodustatud hulganisti isikule viitavaid tegijanimetusi, näiteks valvur, rändur ja hulkur. Kui tuletusaluseks on tegusõna, nagu näiteks kaevama ja õppima, märgib ur-tuletis eeskätt elukutset või muud püsivat suhet. Nii tähistab kaevur maavarasid kaevandavat mäetöölist ning õppur mingis õppeasutuses õppijat.

Kui tuletusaluseks on nimisõna, nagu näiteks kala või jalgratas, märgib tuletis tegijat, kelle (sageli elukutseline) tegevus on seotud tuletise aluseks olnud objektiga. Nii tähistab kalur kedagi, kes püüab kala; ja jalgrattur kedagi, kes sõidab jalgrattaga.

ur-tuletis võib tegijat märkida ka omaduse kaudu. Sellisel juhul on tuletusaluseks omadussõna ning ur-tuletis ise märgib isikut, kellele see omadus iseloomulik on – näiteks on julmuri puhul tegemist julma ja laiskuri puhul laisa inimesega. Omadussõnast moodustatud ur-tuletised on sageli halvustava tähendusega – näiteks ihnur, ahnur, ülbur ja õelur –, kuid leidub ka neutraalseid tuletisi, näiteks vanur, noorur ja rikkur.

ur-liite abil on tegusõnadest moodustatud ka palju vahendit märkivaid sõnu. Harilikult on need spetsiifilisema tähendusega erialasõnad, mis tähistavad sageli mingit tehnilist instrumenti, näiteks hoidur, katsur ja segur. Vaid osa tuletistest on kasutusel ka väljaspool erialakeelt, näiteks kallur, puhur ja vedur. ur-liite abil on moodustatud ka loodusteaduslikke erialasõnu, millest küllalt palju on putukanimed: sõudur, ujur, mähkur ja ööhiilgur. Loomanimetusena lisandub tuhkur.

Aga kes või mis võiks olla säutsur? Esimene mõte on, et seegi võiks viidata tegijale. Näiteks võiksin mina praegu olla keelesäutsur. Keelekorpuses leiduvatest näidetest paistab aga, et säutsuriks võiks säutsla kõrval hellitlevalt kutsuda hoopis suhtlusvõrgustikku Twitter, uue nimega X.