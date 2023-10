Aleksander Algo: Boipepperoni debüütalbum on võimas ja muljet avaldav

Muusikaajakirjanik Aleksander Algo sõnul on "qqndqlt" võimas ja muljet avaldav plaat, millele annab tooni see, et noor muusik juba nii kaua muusikat on teinud. "Vahel läheb meelest ära, et ta on ainult 20-aastane, kuna ta on neli-viis aastat eesti muusikaskeenel väga prominentselt olnud, alustades Villemdrillemi ihuprodutsendina ja nüüd liikudes oma debüütalbumini, mis kompab house'i, techno ja kõige muu piire."

"Miks annab tooni see, et ta on nii kaua eesti muusikaskeenel olnud, on see, et ta saab helistada absoluutselt ükskõik kellele, olgu see Daniel Levi, Nublu või An-Marlen, ja kureerida väga ägeda produtsendialbumi, kus teevad kaasa Eesti absoluutsed tipud, kelle hulka tema ka nüüdseks liigitub," sõnas Algo.

"See on magamistoa produtsentide generatsiooni tulem, kus me praegu oleme," rõhutas ta ja lisas, et seal on kaks külge. "Hea külg on see, et absoluutselt kõik võivad muusikat teha, halb külg on see, et absoluutselt kõik võivad muusikat teha ehk tuleb jubedat kraami ja tuleb ülihead kraami, see kõik rikastab ja Boipepperoni kuulub kindlasti pärlite hulka."