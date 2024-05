Boipepperoni ja An-Marleni ühisalbum taaselustab vana sound'i

Muusiku ja produtsendi Boipepperoni ehk Frederik Mustoneni ja An-Marleni ehk muusik Ingel Marlen Miku koostöös sündinud album "Emotsionaalne elektronmuusika" on nii uus, et on peaaegu veel ahjusoe.

"Album on valmis, on esitatud, me just eile saimegi esimese testpressi, kus on kõik meie lood peale säristatud," kinnitas Boipepperoni.

An-Marleni ja Boipepperoni koostöö sai alguse Boipepperoni eelmisel sügisel välja antud sooloplaadist, kus oli üks lugu ka koos An-Marleniga salvestatud. "Meie ühine singel "Endale", mis ilmus eelmise aasta sügisel, sai meie kuulajate poolt suure edu ja sealt hakkas väike seemneke idanema," rääkis An-Marlen.

Üsna kiiresti sai kokku plaadi jagu uut muusikat. Digikanalitesse ilmub "Emotsionaalne elektronmuusika" 23. mail. Paari nädala pärast tuleb välja ka vinüül. "Mõte oli teha EP, aga täna on meil kümnelooline album valmis. Ta on selline eestikeelne techno ja 2000ndate popi sugemetega," sõnas An-Marlen. "Võetakse inspiratsiooni hästi palju vanast. Taaselustatakse sellist vana asja ja vana sound-i, sest see resoneerub," lisas Boipepperoni.

Kultuurikriitik Kaspar Viilupi sõnul on An-Marleni ja Boipepperoni loominguline kokku saamine väga loomulik asjade käik.

"Kes on kuulanud mullu ilmunud An-Marleni plaati ja Boipepperoni plaati, siis need ühisosad on juba seal näha. Muusikaliselt ma arvan nad täiustavad üksteist. An-Marleni vokaal on suurepärane tantsumuusika vokaal, mida teame Ameerikast house-muusikast või ka UK-st. Selles valguses on isegi võib-olla natukene patt, et nad eesti keeles laulavad, sest mina näen, et selle muusika ja nii hea vokaaliga võiks vabalt teha asju ka Eestist väljaspool," sõnas Viilup.

Albumit esitletakse 13. juunil ööklubis Hall.