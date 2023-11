Aino Kallase preemia pälvis Viia Väli

Viia Väli on töötanud soome kultuuri tutvustavas Soome Instituudis ligi 30 aastat ja 25 aastat Soomes eesti kultuuri tutvustava Tuglase Seltsi asjurina. Lisaks administratiivtööle osaleb ta enamuse instituudi sündmuste korraldamises ja on muuhulgast instituudi poolt vastutanud soome-eesti ilukirjanduse tõlkijate seminaride ning soome kultuuri tutvustavate rändnäituste koordineerimise eest, osalenud rahvusvahelise soome keele tasemeeksami organiseerimisel ja läbiviimisel Tallinnas.

"Viia on lasknud teistel prožektorivalguses särada, luues turvalise ja toimiva tausta, ise tagasihoidlikult varju hoides," ütles Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi. "Samas on ta jaksanud olla nõuandjaks, õpetajaks ja teadmiste allikaks lugematule hulgale inimestele nii instituudis kui väljaspool. Meil on äärmiselt hea meel, et Viia kogemused, oskused ja järjepidev töö soome kultuuri vahendamisel on leidnud tunnustust – oleme uhked," lisas Valkeeniemi.

Eesti keelt on Viia õpetanud soomlastele ligi 20 aastat. Teiste seas on tema käe all keeleõpet saanud Soome diplomaadid ja ajakirjanikud. Soome keele õpetamine on lisandunud viimase viie aasta jooksul, tänavu sügisest õpetab ta soome keelt ka Kose Gümnaasiumis. Viia tõlkeid on ilmunud näiteks Sirbis, Tuglase Seltsi ELO lehes ja Õpetajate Lehes ning eesti keelde on tema vahendusel jõudnud paljud ettekanded ja näituste tekstid. Praegu ootab kaitsmist teine magistrikraad Tallinna Ülikoolis soome keele ja eesti keel teise keelena õpetaja erialal.

2004. aastal asutatud Aino Kallase preemiat annab välja Viro-säätiö ja selle väärtus on 3000 eurot. Varem on preemia pälvinud Kulle Raig, Rein Veidemann, Sirje Olesk, Margit Kuusk, Rain Kooli, Maimu Berg, Piret Saluri, Järvi Lipasti, Tallinna Lilleküla gümnaasium, Iivi Anna Masso, Ekke Väli, Ene Salumäe ja Kadri Jaanits.