Kunstnik Ruudu Ulas valiti 2024. aastaks WIELSi residentuuri Brüsselisse

Ruudu Ulas valiti välja avalikul konkursil, kuhu laekus kaheksa avaldust. Valikukomisjoni kuulusid KKEKi ja WIELSi residentuuri esindajad. Residentuur kestab kuus kuud 2024. aasta esimeses pooles.

Ruudu Ulas on kunstnik, kelle peamisteks meediumiteks on fotograafia, video ja installatsioon. Ulas õppis fotograafiat esmalt Glasgow kunstikoolis (2018), seejärel Royal College of Art'is (2021) ja HGB Leipzigis Joachim Brohmi käe all (2017). Teda on autasustatud The Photograher's Gallery Next Talent preemiaga (2023) ja Adamson Ericu Stipendiumiga (2019).

"Praegu paeluvad mind ajutised lahendused keerulistele, üle jõu käivatele probleemidele nii linnaruumis kui ka inimestevahelistes suhetes. WIELSis soovin keskenduda just selliste emotsionaalselt selgete, ent intellektuaalselt veel toorete ideede läbitöötamisele," ütles Ulas ja lisas, et igapäevaelust eraldatud töökeskkond julgustab loomingulisi riske võtma ning ruumi ja materjali vaheliste suhete teravdamiseks värskeid võimalusi leidma. "Plaanin töötada intuitiivselt, kasutan oma fotoarhiivi ning püüan olla avatud uuest keskkonnast tulvavatele mõjudele. Usun, et residentuuri formaat, vestlused ja arutelud toetavad mängulist ja avatud tööprotsessi."

"Lisaks kasutan aega WIELSis, et valmistuda järgmise aasta sügisel Vilniuses Prospektas galeriis toimuvaks grupinäituseks, mille kuraator on Paulius Petraitis," selgitas ta.

2018. aastast alates on WIELSi residentuuris osalenud Eesti kunstnikud Paul Kuimet, Jaanus Samma, Anna Škodenko, Tõnis Saadoja, Tanja Muravskaja, Anu Vahtra, Eva Mustonen, Ingel Vaikla, Krista Mölder, Sandra Kosorotova, Laivi Suurväli ja Hedi Jaansoo. Kunstnikud valitakse välja avalikul konkursil.