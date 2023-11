Hando Runnel: uue põlvkonna inimesed ei suuda kanda neid tundeid, mis meile maailmavalu sünnitasid

Luuletaja sünnipäeva puhul ilmuvad esimest korda 1976. aastal ilmunud luulekogu "Mõru ning mööduja" kordustrükk ning kriitikakogumik Hando Runneli loomingu kohta pealkirjaga "Nii nagu taevas ja maa".

""Mõru ning mööduja" oli omal ajal lugejatele võib-olla ülearu sünge, aga uue põlvkonna inimesed ei suuda enam neid tundeid kanda, mis meie põlvkonna ajal raskemeelsust tekitasid või maailmavalu sünnitasid," sõnas Runnel

"Kuna Hando looming on hästi võimas ja tugev, siis ta on väga palju ka innustanud kriitikuid, kes on oma tavapärasest tasemest natuke kõrgemale tõusnud ja kirjutanud väga häid arvustusi," kommenteeris uut kriitikakogumikku Ilmamaa kirjastuse direktor Mart Jagomägi.