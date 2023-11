Vaata enne tele-eetrit: "Ühe maja lugu" avastab Tallinna linnamüüri

Linnamüüri hakati ehitama aastal 1265. Ajaloolase Jaak Juske sõnul on Tallinna linnamüür Eesti suurim säilinud keskaegne rajatis. Linnamüür ehitati Tallinna rae käsul ja seda rahastati linnakodanike maksudest. "Oluline on meeles pidada, et Tallinna linnamüüri ei ehitatud ühe ööga, vaid see võttis 300 aastat pidevat tööd selle kallal," rõhutas Juske.

Müüri pikkus oli kolm kilomeetrit, millest praeguseks on alles 1,8 kilomeetrit. "Sajanditega on tekkinud vanalinnas päris korralik kultuurkiht, et see müür on tegelikult veel kõrgem ja veel imposantsem," märkis Juske.

Tänapäeval kuulub suurema osa linnamüürist ja müüriehitistest Tallinna linnale. "Minu teada plaanib praegune linnavalitsus paari aasta vaates teha tervikliku lahenduse, mida linn võiks selle müüri ja tornidega teha, et need oleks võimalikult avatud ja avalikud, kuid et nad oleks ka hoitud ja püsiks veel vähemalt tuhat aastat," rääkis Juske.

