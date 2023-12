Vaata enne tele-eetrit: "Ühe maja lugu" tutvustab Viljandi Koidu seltsimaja

Muusikaajaloo õpetaja Maret Tomson selgitas, et loo autorid Mihkel Lüdig ja Friedrich Kuhlbars olid kutsuda seltsimajja vähisöömise õhtule, kus nende juurde tuli segakoorist Koit üks mees ja rääkis, et neil tuleb koori 35. aastapäev ning oleks vaja üht pidulikku, hümni-laadset laulu. "Mehed võtsid kohe tuld ja tegid seda veidi võistukirjutamise moodi, kõigepealt Kuhlbars tegi kümne minutiga sõnad valmis ja viskas need Lüdigile ette, see oli nagu kinda viskamine, et näis, kui kiiresti sina kirjutad"

"Seepeale tuli aga üks koorimees Lüdigi juurde, kes oli öelnud, et me oleme uhked mulgi mehed ega taha tavalist neljahäälset laulu, meil olgu ikka rohkem hääli, mispeale kirjutaski Lüdig seitsmehäälse laulu," sõnas Tomson ja lisas, et Lüdig oli hiljem üllatunud, et laul sai nii tuntuks. "Tema jaoks oli see seltskondlik meelelahutus."

Viljandi Koidu seltsimaja avas oma uksed 1911. aastal ehk samal aastal, mil linnas avati korralik veevärk ning ka esimene purskkaev. "Saalis olid tõusvas suunas istmes, orkestriauk oli lava all, aga kõrvalruumid olid väga läbimõeldud, seal oli piljardisaal, kaardimängu tuba, lugemustuba, seal oli ka puhketuba Soome mööbliga, kõik oli väga šikk, seega võib arvata, et siin käigi meelsasti."

1920. aastal loodi ka Ugala kunsti- ja teatriühing, kes rentis just Koidu seltsilt esialgu ruume.

Kultuurisaade "Ühe maja lugu" on ETV eetris laupäeviti kell 20.00. Saatejuht on Owe Petersell.