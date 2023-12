Vaata enne tele-eetrit: "Ühe maja loos" avab uksed Kadrioru kunstimuuseum

Põhjasõda polnud veel lõppenud, kui tsaar Peeter I oli oma vallutustest nii vaimustuses, et hakkas oma valduste lääneserva rajama uut suvelossi. Loss pidi tulema suurejooneline, toretsev ja uhke nagu ime. Kadrioru kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre rääkis, et 18. sajandil loodud lossi jaoks vajas tsaar kohta, kust paistaks vanalinn, meri ja sadam. "Lasnamäe nõlv oli suurepäraseks vaateplatvormiks ning selle alla oleks võimalik rajada suveresidents."

Kadriorg polnud aga ka varem päris tühermaa, vaid seal peesitas raehärrade suvilarajoon. Seda kõike saabus muutma tunnustatud Itaalia arhitekt Niccolò Michetti.

Tohutu häda oli aga päris ehitajate ja kunstnike leidmisega, sest lisaks sõjale oli Tallinnast üle käinud katkulaine, mistõttu polnud kedagi võtta. "Käidi mööda Euroopat ja toodi meistreid Riiast, Stockholmist, Saksa aladelt ja Itaaliast," loetles Murre. "Musta töö tegemiseks ehk kaevikute ja kanalite kaevamiseks kasutati ka sunnitööliseid ja sõdureid."

Peeter I Tallinnas viibimised on Murre sõnul dokumenteeritud, mistõttu on teada, et tsaar käis lossis 11 korda. "Kui ta oli Katariinaga, viibisid nad enne lossi valmimist Peetri vanas palees, aga kui ta oli abikaasata, eelistas ta laevas magada," teadis kunstimuuseumi direktor rääkida.

Murre märkis, et tsaari eesmärk oli kõik venepärane unustada ning inimesed pidid eurooplasteks saama. "Kuna inimese sisse ei saa, aga välja saab, pidi uus arhitektuur vanale vene arhitektuurile võimalikult vastandlik olema."

Muuseum jõudis lossi aastal 1921, kui maja läks Tallinna Eesti muuseumile, millest seitse aastat hiljem kujunes Eesti Kunstimuuseum. "Alguses oli Tallinna Eesti muuseum väga vanavara keskne. August Pulsti juhtimisel oli siin regesid, saane, puutööd ja veimevakkasid, kõike eksponeeriti siin ulatuslikult. 1920. aastate teisel poolel kui Eesti kunsti rohkem oli, tuli rohkem nii Eesti kunsti kui ka baltisakslaseid," rääkis arhitektuuriajaloolane Mart Kalm.

1929. aastal külastas Eestit Rootsi kuningas Gustav V, mistõttu tõsteti muuseum lossist välja. Pärast vastuvõttu ei antud aga muuseumi kunstile tagasi, vaid seda hakati ümber ehitama riigipea residentsiks. 1946. aastal anti loss muuseumile tagasi.

