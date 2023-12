Rita Ray: suur osa muusikute sissetulekust on Spotify tõttu kadunud

Rita Ray tõi välja, et oma kontsertuuriga jõudis ta nii Saksamaale, Poola, Hollandisse kui ka Luksemburg. "Mingeid kontsete eraldi esile tõsta ei oskaks, sest kõik olid minu jaoks nii lahedad. See oli hästi-hästi soe tunne, näiteks kui ma küsisin lavalt, et kas inimesed on minust varem kuulnud ja siis vastati, et jaa, muidugi. See oli nagu eriti tore," rõõmustas lauljatar ning lisas, et vaatamata sellele, et tuur oli küll raske, ei saa ta seda siiski tööks nimetada.

"Ma olen oma karjääris praegu sellises kohas, kus ma tundsin, et see oli lihtsalt nii elevusttekitav ja iga esinemine oli põnev," ütles Rita, lisades, et noore artistina ringi tuuritades ei saa oodata mugavust ja glamuuri. "Kõik peavad kuskilt alustama. Ma ise tunnen ennast uhkena ja mul on hea meel, et ma olen sellisest väiksest riigist nagu Eesti ja ma loodan, et saan seda ka tulevikus inimestele näidata, et ei ole ainult USA ja UK need põhilised muusikatööstuse maad, vaid tegelikult väga palju artiste tuleb ka teistest riikidest," lisas laulja.

Tuuril olemine õpetas Ritale, kuidas enda energiat ja häält paremini hoida. "Ma olen sellist elu tegelikult elanud ka varasemalt. Ma töötasin enne muusika kirjutamist ka laevadel ja seal on väga tavaline see, et sa oled seitse päeva järjest tööl ja laulad iga päev kolm-neli tundi. Nüüd see tuur tuletas mulle meelde, kuidas olla ökonoomsem, see ei tähenda, et pead ennast tagasi hoidma, vaid lihtsalt targemalt kasutada oma ressurssi," rääkis Ray ja tõi välja, et lisaks kontsertidele esineb ta vahel ka erapidudel.

"Muusikamaastikul on viimaste aastatega toimunud ju see muutus, et Spotify on võtnud selle kõik üle ja tegelikult väga suur osa muusikute sissetulekust on seetõttu praktiliselt kadunud. Isegi kui inimene jagab oma liste, et ma kuulasin seda või seda artisti väga palju, siis see ei maksa kahjuks arveid, see on karm reaalsus. Esinemised on see põhiline sissetulek," tõdes muusik, kes vaatamata majanduslikele keerukustele plaanib oma eriala juurde jääda. "Ma tunnen, et laulmine ja muusika üldisemalt on lihtsalt minu kirg ja ma ei oska kuidagi teistmoodi. Ja ma loodan, et saan muusikat teha kõrge eani."

Detsembris astub Rita üles kontsertidel "Eesti gruuv. 1970-80ndad". Enda lemmikuks nendest kümnenditest peab Rita Marju Kuuti, kelle repertuaarist ta esitab laulu "Kui tahad olla hea".

"Ma tunnen nii suurt elevust selle esitamise ees juba praegu ja see laval olev koosseis võimaldab ka teha seda väga hästi. See, et laval on orkester, annab juba palju juurde," ütles lauljatar ja lisas, et kontsertide andmise kõrvalt ka oma kolmanda albumi kallal.