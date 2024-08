Noore kultuuritegelase preemia sai Kristi Raias, artistinimega Rita Ray

1996. aastal sündinud Raias on lõpetanud Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli pop-džässlaulu erialal ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia džässlaulu erialal.

2019. aasta novembris ilmus Rita Ray debüütalbum "Old Love Will Rust", mis teenis teenis 2020. aasta Eesti Muusikaauhindadel neli nominatsiooni: aasta album, aasta naisartist, aasta debüütalbum ja aasta popartist.

2022. aastal avaldas Rita Ray albumi "A Life of Its Own", mille eest pälvis ta Eesti Muusikaauhindade jagamisel aasta naisartisti ja aasta albumi auhinna.