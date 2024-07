Euroopa ühel suurimal esitlusfestivalil toimub esmakordselt Eesti muusika esitlusõhtu

Kolmapäeval, 18. septembri õhtul Hamburgi ööklubis Chikago toimuval esitlusõhtul "ESTonish" esinevad neli erikõlalist Eesti artisti: Iiris Vesiku rahvusvaheliselt ilma tegev dreampop'i ansambel Night Tapes, avangardse tantsupopi duo Ajukaja & Mart Avi, soulidiiva Rita Ray ja Eesti alternatiivse RnB tulevikulootus Manna. Ühtlasi on tegu kõigi aegade suurima Eesti esinejate arvuga Reeperbahni festivalil.

Music Estonia poolt koostöös Tallinn Music Weeki ja Raadio 2-ga kureeritud muusikaprogrammile eelneb vastuvõtt Reeperbahni festivalil osalevate rahvusvahelise muusikatööstuse esindajatele ja muusikameediale. Lisaks toimub festivalil koostöös kohalike esindusorganisatsioonide Hamburg Musicu ja Berlin Music Commissioniga neljapäeval, 19. septembril Eesti muusikatööstuse delegatsiooni võrgustumisüritus, kus rahvusvaheliste muusikaprofessionaalidega on kohtumas nii Eesti artistid kui ka Music Estonia, Tallinn Music Weeki, EBU gruppi kuuluva Raadio 2 ning teised Eesti muusikaettevõtete esindajad.

Hamburgis juba 19. korda toimuv sündmus on üks staažikamaid ja mõjukamaid rahvusvahelise uue muusika esitlusfestivale ning suurim omataoline klubifestival ja muusikatööstuse konverents Euroopas. Tänavuse juhtlause "Let the Music Grow" tuules toimuval sündmusel esineb ligi 400 rahvusvaheliselt potentsiaalikat artisti kogu maailmast ning aegade jooksul on seal rahvusvahelise läbimurdeni jõudnud teiste seas USA bänd Bon Iver, britid Ed Sheeran ja Lewis Capaldi, Sigrid ja Aurora Norrast, Alyona Alyona Ukrainast jpt. Eestist on Reeperbahnil varem esinenud teiste seas Holy Motors, Tommy Cash, NOËP, U: & ekke ja Maarja Nuut.

Muusikatööstuse esindajatele pakub Reeperbahni festival sisukat konverentsiprogrammi, kohtumisi valdkonna tipptegijatega kogu maailmast ja süvenenud sissevaadet Saksa muusikaturgu.

Reeperbahni festivali Eesti muusika esitlusõhtu ja muusikatööstuse võrgustumisüritused saavad teoks Music Estonia, Tallinn Music Weeki ja Raadio 2 koostöös. Projekti toetab Kultuuriministeerium.