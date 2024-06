Night Tapes avaldas uue lühialbumi "Assisted Memories"

"Meie uus lühialbum räägib meie erinevatest versioonidest ning nende austamisest ja mäletamisest," ütles ansambli liige Iiris Vesik. "Need laulud on loodud aja artefaktid, analoog- ja digitaalsalvestised. Iga laul seostub mälestusega, mis sisaldab mõistmist, mis tuli muutumisest. Olen aru saanud, et inimesed on unustavad olendid. Need, kes kirjutavad asju üles, saavad kontrollida oma lugude tõlgendamist ja seeläbi mõneti võtta vastutust oma reaalsuse üle."

Lühialbumi esimese singli "Drifting" kuulamiste arv on jõudnud kolme miljonini ning muuhulgas on seda mänginud ka BBC Radio. Night Tapesi kuulajate arv on tõusnud poole aastaga üle poole miljoni ning voogelduskeskkondades on nende lühialbumi lugusid kuulatud üle nelja miljoni korra.

Bänd on teatanud ka septembrikuisest Ühendkuningriigi tuurist, mille raames esinetakse Londonis, Leedsis, Cambridge'is, Manchesteris ja Bristolis.

Samuti on allkirjastatud leping maailma ühe suurima Ameerika talendiagentuuriga United Talent Agency, kes esindab näiteks artiste nagu Florence and the Machine, Lizzo, Lil Nas X, Björk, FKA Twigs, James Blake, Paramore, Leisure, The Marías jpt. Sellega kaasnevalt kuulutati paar päeva tagasi välja novembris toimuv esimene USA tuur. Esmakordselt astutakse üles New Yorgis, Chicagos, San Franciscos ja Los Angeleses.

"Oleme ülimalt pōnevil, et esineda legendaarsetes kohtades nagu The Roxy Los Angeles'is, näha esimest korda San Fransiscot, Chicagot ning viimaks kohtuda toetajatega sealpool lompi, sest nad on olnud väga kaasaelavad ja toetavad," lisab Iiris.

Ansamblit saab 12. juulil näha ka ühel korral esinemas Eestis, kodumaisel festivalil Võnge, mis leiab aset Tallinnas Eesti Vabaõhumuuseumis.