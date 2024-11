Night Tapes annab nädalavahetusel Tallinnas kontserdi

"Ameerika tuur on kahtlemata üks suurimaid täitunud unistusi – näha rahvast täis saale New Yorgis, Chicagos, San Franciscos ja Los Angeleses oli midagi erakordset, mis jääb mällu veel pikaks ajaks. Ning panna sellele tuurile veel üks ilus punkt Mehhikos, Corona Capital festivalil, kus samuti tuli välja, et inimesed teadsid laulude sõnu ja olid tulnud kohale siltidega. Bäkkaris sai kuulatud nõuanded Travis'e lauljalt, gruuvida Big Piigiga ja minna Beckiga samas pundis Paul McCartney't kuulama – see kõik oli päris sürreaalne kogemus," kommenteerib Iiris Vesik.

Esimene kontsert pärast USA ja Mehhiko kontserte toimubki just Eestis, kodupubliku ees. Kontserdil saab kuulda bändi hittlugusid, suvel ilmunud EP-d "Assisted memories" ja ansambli värskeimat singlit "To be free". Soojendajana astub üles alternatiivmuusika artist Siim Pojeng, kes esines selleaastasel Sõru Saundil. "Olen ülipõnevil, et taaskord teha soolokontsert ansambliga Eestis, sel korral D3-s, oma valguse ja heliga, ehitades üheks õhtuks Night Tapesile omane maailm. Ootame toredaid (taas)kohtumisi meie kuulajatega, enda perekonna ja sõpradega," lisab Vesik.

Lisaks värskelt lõppenud edukale USA tuurile on Eesti-UK bänd Night Tapes nomineeritud mainekale Music Moves Europe auhinnale, kus võistlevad 15 tõusvat talenti Euroopast. Täiendavale USA/Kanada tuurile minnakse juba uue aasta jaanuaris, kus soojendatakse prantsuse ansamblit L'Impeatrice. Enne seda tehakse veel lisaks Eestile mõned kontserdid Euroopas: Riias, Berliinis, Dublinis ning jaanuaris astutakse üles Euroopa ühel suurimal esitlusfestivalil Eurosonic Noordeslag, Gronigenis, Hollandis.