Night Tapes on nomineeritud Music Moves Europe 2025 auhinnale

Music Moves Europe (MME) on EL-i Euroopa Komisjoni kultuuriprogrammi "Loov Euroopa" muusikasektori edendamise tegevuste raamistik. Iga aasta alguses Hollandis Groningenis toimuval muusikatööstuse tähtsündmusel Eurosonic (ESNS) üle antava MME auhinnaga tunnustab EL meie maailmajao tänaste ja homsete helide loojaid, tõstes esile sooloartiste ja kollektiive, kes on auhinnatseremooniale eelneval aastal välja andnud silmapaistvat rahvusvahelist tähelepanu pälvinud albumi.

Viisteist Euroopa muusikamaastiku tulevikutegijat kuulutati välja üheaegselt kolmel Euroopa muusikatööstuse sündmusel – Ireland Music Weekil Iirimaal Dublinis, So Alive konverentsil Bulgaarias Sofias ja Reconnect konverentsil Tšehhis Brno linnas.

Eesti laulja-laulukirjutaja Iiris Vesiku ning londonlaste Max Doohani ja Sam Richardi dreampop'i ansambel Night Tapes andis tänavu juunis Kanada plaadimärgi Nettwerk Music Group alt välja lühialbumi "Assisted Memories", esitledes seda aasta jooksul nii Ühendkuningriigis kui ka üle Euroopa, sealhulgas aprillis Tallinn Music Weekil (TMW) ning septembris Music Estonia ja TMW kureeritud Eesti muusika esitlusõhtul "ESTonishing" Hamburgis Reepebahni festivalil.

Novembris toimub bändi esimene USA tuur, mille peaosas on bänd ise ja mille Chicago ja Los Angelese kontserdid on juba välja müüdud. Jaanuaris minnakse täiendavale tuurile USA-sse ja Kanadasse prantsuse ansambliga L'Impératrice, allkirjastatud on leping maailma ühe suurima artistiagentuuriga United Talent Agency ning töös on debüütalbum.

"Meil on äärmiselt suur rõõm ja au on olla nomineeritud nii olulisele Euroopa auhinnale, mille on varem võitnud vaid kaks Eesti artisti – Kerli ja Ewert and the Two Dragons," kommenteeris Iiris Vesik. "Muidugi on eestlasena suur asi püüda auhinda, mille on võitnud praeguse muusikamaailma suurimad nimed nagu Dua Lipa, Rosalía, Hozier, Christine and the Queens ja Stromae. See annab jõudu ning motivatsiooni sama hoogsalt jätkata," lisas Vesik.

Teised MME 2025 auhinna nominendid on Boko Yout (Rootsi), Daniela Pes (Itaalia), Hillari (Norra), Joalin (Soome), Judeline (Hispaania), Kingfishr (Iirimaa), Loverman (Belgia), Maella (Tšehhi), Mina Okabe (Taani), Naomi Sharon (Holland), UCHE YARA (Austria), Woomb (Bulgaaria), Yamê (Prantsusmaa) ja Zimmer90 (Saksamaa).

Nominentide seast valib rahvusvaheline žürii välja viis üldvõitjat ja ühe peaauhinna (Grand Jury Award) laureaadi. Ühtlasi on MME Awards kodulehel käivitunud hääletus, kus muusikafännid üle Euroopa saavad toetada oma lemmkuid, selgitades välja MME publikupreemia saaja. Kõik võitjad avalikustatakse neljapäeval, 16. jaanuaril 2025 ESNS festivalil toimuval MME auhinnatseremoonial. Iga võitja saab preemiaks 10 000 eurot, žürii peaauhinna võitja (lisaks) rohetuuritamise vautšeri väärtusega 5000 eurot ja publikuauhinna võitja 5000 eurot.

Kõik nominendid saavad ka kutse esineda tuleva aasta jaanuaris Hollandis ESNS festivalil ja võimaluse osaleda muusikatööstuse haridusprogrammis, mida viivad läbi ESNS ja MME Awards partnerid Liveurope, Yourope, Live DMA, IMPALA, Digital Music Europe, ICMP-CIEM, IMMF ja Euroopa muusikaeksportijate vahetus (EMEE).

MME auhinnad on ELi Euroopa muusikasektori toetamise keskne tööriist. Selle eesmärk on võimestada esilekerkivaid artiste ja valdkonna professionaale ning edendada ühtset ja mitmekesist Euroopa muusikamaastikku. TMW on MME nelja-aastase perioodi tegevuskavas üks kolmest muusikatööstuse juhtkonverentsist, mille tegevuskava keskmes on Euroopa Komisjoni dialoogiprogramm Euroopa muusikavaldkonnaga, tõhustamaks selle arenguvõimalusi ja konkurentsieelist.