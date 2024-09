Galerii: Euroopa ühe suurima esitlusfestivali avas Hamburgis Eesti muusika õhtu

Kolmapäeval, 18. septembril esinesid klubis Chikago Bar üritusel "ESTonishing" Iiris Vesiku dreampop'i ansambel Night Tapes, avangardse tantsupopi duo Ajukaja & Mart Avi, soulidiiva Rita Ray ja alternatiivse RnB artist Manna.

Õhtu avanud Rita Ray tunnustas Music Estonia ja kogu Eesti tiimi tööd: "Chikago Bar oli rahvast pungil täis. Olen siiralt tänulik võimaluse eest esineda Euroopa ühel suurimal esitlusfestivalil, kuhu pääsemine pole just kergete killast."

Manna arvates oli õhtu soe ja elevusttekitav: "Kodune toetus ja välised pilgud tegid sellest huvitava supi, mille sees hulpida," kommenteeris ta. Ka Night Tapes'i liige Iiris Vesik tunnistas: "Oli tohutu rõõm jagada lava suurepäraste kaasmaalastega. Festival oli inspireeriv ja intensiivne ning tutvuste ja öiste ringijooksmiste virvarris tundus, et žanrid aina lahustuvad ning head vaibid on põhilised."

Koos Ajukajaga Eesti talendi ööle raju punkti pannud Mart Avi tõi esile ka Hamburgi ööelu südame turgutuse: "Reeperbahni tänav mõjus festivalimöllus kui Euroopa Las Vegas. Kontserdile aitas see igati kaasa – rohkelt sädemeid, kokkupõrkeid ja neoonset intensiivsust."

Music Estonia tegevjuht Ave Sophia Tölpt peab esmakordset Eesti lava tõeliselt õnnestunuks nii kunstilises kui ka korralduslikus plaanis: "Piltlikult öeldes võiks igal aastal Reeperbahni Festivali just Eesti õhtuga avada. Sel viisil esitlusprogrammi kokku pannes toome tähelepanu tervele Baltikumi regioonile ja ergutame rahvusvahelisi suursündmusi meie artiste rohkem ka põhiprogrammi valima. Meie muusikatööstus sai taaskord jõulise sammu edasi astuda. Anname oma parima, et sellega jätkata."

Järgmisel päeval, 19. septembril leidis aset Eesti delegatsiooni võrgustumisüritus Saksa muusikatööstusega koostöös kohalike esindusorganisatsioonidega Hamburg Music ja Berlin Music Commission.

Reeperbahn Festival on üks staažikamaid ja mõjukamaid rahvusvahelise uue muusika esitlusfestivalie ning suurim omataoline klubifestival ja muusikatööstuse konverents Euroopas. Tänavuse juhtlause "Let the Music Grow" tuules toimunud sündmusel esines ligi 400 artisti kogu maailmast, nimekaimate seas Noga Erez, Kate Nash, Dilla, Efterklang, Kiasmos ja The Lemon Twigs. Eestist on Reeperbahnil varem esinenud teiste seas Holy Motors, Tommy Cash, Noep, U: & Ekke ning Maarja Nuut.