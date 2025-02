Music Estonia käivitas muusikatehnoloogia kiirendi TechTrack

Music Estonia käivitas Eestis muusikatehnoloogia innovatsiooniprogrammi TechTrack, mille eesmärk on tuua kokku Eesti muusika- ja tehnoloogiasektori inimesed, et arendada uusi lahendusi muusikatööstuse tuleviku kujundamiseks.

Kolme sessiooni ja esitluste käigus liiguvad osalejad ideedest prototüüpideni, saades nõu tehnoloogiasekori mentoritelt ja muusikatööstuse ekspertidelt.

TechTracki esimene sessioon keskendus inspiratsioonile ja ideede genereerimisele – tutvustati muusikatehnoloogia suundi, toodi esile tööstuse väljakutseid ja jagati ideid, mida hiljem edasi arendada. Esimeses sessioonis pidas ettekande muusikatehnoloogia ajaloost ja tulevikust läbi Abbey Road Redd tegemiste, Karim Fanous, ettevõtte innovatsioonijuht.

Osalejad jagunesid temaatiliste arutelulaudade vahel, kus nelja valdkonda juhendasid valdkonna esindajad: Karl Sirelpuu (Ruuum), Kätlin Vesi (Milestone), Aivar Laan (Sony Music Entertainment), Heiko Leesment (Sibyl Vane), Tanel Maandi (Black Cat White Cat Music), Kertu Mägar (Faar), Villem Rootalu. Igas grupis arutleti valdkonna väljakutsete ja probleemide üle ning pakuti välja lahendusi.

TechTracki esimene sessioon, mis toimus Lift99-s, tõi kokku üle 45 osaleja. Lauale jõudsid 13 põnevat ideed sh: AI-lahendused elava muusika ja produktsiooni jaoks, tööriistad artistide haldamiseks ja karjääri arendamiseks, platvormid muusika levitamiseks ja monetiseerimiseks ning uuenduslikud meetodid ürituste ligipääsu ja publiku kaasamise valdkonnas.

"TechTracki eesmärk on luua platvorm, mis ühendab muusika- ja tehnoloogiasektori, et arendada lahendusi muusikatööstuse väljakutsetele. Esimene sessioon näitas, et huvi ja infonälg valdkonna vastu on suur – koos tehnoloogiasektori oskuste ning kohalike ja rahvusvaheliste ekspertidega on Eestil potentsiaal muusikatehnoloogia valdkond lõpuks käima lükata," kommenteeris TechTracki algataja ja Music Estonia projektijuht Marili Randla.

Järgmine sessioon toimub 19. veebruaril, kus keskendutakse ideede arendamisele, meeskondade loomisele ja esimesele prototüübile. Uued osalejad on teretulnud, et kuulata ettekannet, liituda olemasolevate meeskondadega või esitleda oma ideed. Seekordne külalisesineja Martin Clancy käsitleb tehisintellekti mõju muusika loomele, ärimudelitele ja eetilistele küsimustele, uurides, kuidas AI saab muusikavaldkonda nii toetada kui ka muuta.

TechTrack on Music Estonia pilootprojekt Music Industry Resilience Acceleration programmis (MI-RAP). Programmi kaasrahastab Euroopa Liit ja toetab UNESCO muusikalinn Tallinn.