Iiris Vesiku ansambel Night Tapes võitis Hollandis Eurosonic festivalil auhinna

Eesti laulja-laulukirjutaja Iiris Vesiku ning londonlaste Max Doohani ja Sam Richardi dreampopi ansambel Night Tapes andis tänavu juunis Kanada plaadimärgi Nettwerk Music Group alt välja lühialbumi "Assisted memories", esitledes seda aasta jooksul nii Ühendkuningriigis, üle Euroopa kui ka USA tuuril. Reedel minnakse täiendavale tuurile USA-sse ja Kanadasse koos ansambliga L'Impératrice, allkirjastatud on leping artistiagentuuriga United Talent ning töös on täispikk debüütalbum.

MME auhindu jagati tänavu välja kuus, lisaks Night Tapesile said pärjatud Kingfishr (Iirimaa), Naomi Sharon (Holland), UCHE YARA (Austria) ja Judeline (Hispaania), kellest viimane võitis ka publikuhääletuse auhinna. MME žürii peaauhinna pävis Prantsusmaa artist Yamê.

Kõik MME auhinna võitjad saavad lisaks tunnustusele 10 000 eurot. Žürii peaauhinna võitja saab lisaks 5000 euro väärtuses rohetuuritamise vautšeri ja publikulemmik 5000 eurot.

MME auhindade sõltumatusse žüriisse kuulusid Jess Iszatt (BBC Introducing), Filip Košťálek (Colours of Ostrava festival), Kenza Naaimi - El Fezzazi (FIP), Annika Walsh (Spotify) ja mullune rahva lemmikartist Zaho de Sagazan Prantsusmaalt.

Alates 2004. aastast välja antud ja algselt European Border Breakers Award (EBBA) nimelise auhinna on eestlastest varem võitnud Kerli (2010) ja Ewert and the Two Dragons (2013). Rahvusvahelistest staaridest pärjatute seas on olnud Dua Lipa, ROSALÍA, Hozier, Christine and the Queens, Alyona Alyona, Zaho de Sagazan ja Stromae.

Eurosonic Noorderslag (ESNS) on üks maailma tähtsamaid uue popmuusika avastamise festivale, mis toimub iga-aastaselt Hollandi ülikoolilinnas Groningenis ja millel on alates 2007. aastast Eesti talendikaid artiste esitlenud ka Raadio 2.

Raadio 2 teeb festivalilt otselülituse reedel, 17. jaanuaril kell 14 ja kuulajateni tuuakse siis ka intervjuu võitjaga. Night Tapesi üleastumist ESNS festivalil saab kuulata peagi "R2 Keikka" saates, R2 programmi jõuavad hiljem ka mitmed teised ESNS kontsertide salvestused.

Kuni 19. jaanuarilni kestval ESNS festivalil esindavad Eesti talenti ka akordioniuuendaja Tuulikki Bartosik koos Sander Möldriga ja nüüdismuusik Hanakiv. Sündmusel osaleb ka 19-liikmeline Eesti muusikaööstuse delegatsioon, mida koordineerib Music Estonia koostöös Tallinn Music Weeki (TMW) ja Raadio 2-ga.