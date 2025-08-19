Galerii: presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis viiuldaja Hans Christian Aavik

Presidendi Kultuurirahastu noore kultuuritegelase preemia tänavune laureaat on viiuldaja Hans Christian Aavik, kes on oma isikupärase stiili ning kõlaga tähelepanu äratanud nii Eestis kui mitmel pool Euroopas.

"See on tõesti ääretult oluline, see motiveerib ja inspireerib väga palju," ütles Aavik ja lisas, et selle tiitliga kaasneb mõnes mõttes ka parim kohustus Eesti kultuuri veelgi rohkem inimestele näidata ka välismaal.

Hans Christian Aavik on soleerinud tunnustatud orkestrite ees Eestis, Saksamaal, Soomes ja mujal ning esineb aktiivselt kammermuusikuna. 2022. aastal pälvis ta maineka Carl Nielseni nimelise rahvusvahelise konkursi esimese preemia, seejärel Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia ja mitmeid teisi tunnustusi.

Presidendi kultuurirahastu preemiat antakse välja alates 2002. aastast kuni 35-aastasele silmapaistvale kultuuritegelasele tänuks ja tunnustuseks tehtu eest ning edasiseks innustuseks. Mullu pälvis preemia muusik Rita Ray, aasta varem animaator ja režissöör Sander Joon.