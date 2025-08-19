X!

Galerii: presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis viiuldaja Hans Christian Aavik

Muusika
Presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis viiuldaja Hans Christian Aavik
Vaata galeriid
42 pilti
Muusika

President Alar Karis andis tänavu noore kultuuritegelase preemia viiuldaja Hans Christian Aavikule.

Presidendi Kultuurirahastu noore kultuuritegelase preemia tänavune laureaat on viiuldaja Hans Christian Aavik, kes on oma isikupärase stiili ning kõlaga tähelepanu äratanud nii Eestis kui mitmel pool Euroopas.

"See on tõesti ääretult oluline, see motiveerib ja inspireerib väga palju," ütles Aavik ja lisas, et selle tiitliga kaasneb mõnes mõttes ka parim kohustus Eesti kultuuri veelgi rohkem inimestele näidata ka välismaal.

Hans Christian Aavik on soleerinud tunnustatud orkestrite ees Eestis, Saksamaal, Soomes ja mujal ning esineb aktiivselt kammermuusikuna. 2022. aastal pälvis ta maineka Carl Nielseni nimelise rahvusvahelise konkursi esimese preemia, seejärel Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia ja mitmeid teisi tunnustusi.

Presidendi kultuurirahastu preemiat antakse välja alates 2002. aastast kuni 35-aastasele silmapaistvale kultuuritegelasele tänuks ja tunnustuseks tehtu eest ning edasiseks innustuseks. Mullu pälvis preemia muusik Rita Ray, aasta varem animaator ja režissöör Sander Joon.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:12

ETV eetris tele-esilinastub Riho Västriku portreefilm vendadest Urbidest

14:28

Galerii: presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis viiuldaja Hans Christian Aavik

13:28

Vabaduse päevik #3: Merle Karusoo" lavastus "Kes ma olen?" tekitas külmavärinaid

12:43

Göteborgis avatakse Eesti kunstniku Madlen Hirtentreu näitus

12:37

Tänavu toimub teist korda EMTA kaasaegsete etenduskunstide soolofestival

12:31

Balti filmipäevad toovad esmakordselt Eesti vaatajate ette Läti filmi "Marija vaikus"

12:05

Mullu Tuglase preemia võitnud Aliis Aalmann avaldas esimese novellikogu

18.08

"Pahalased 2" on kolmandat nädalavahetust järjest Eesti kinolevi tipus

18.08

Suri näitleja Terence Stamp

18.08

Animisti peakorraldaja Mari Kivi: 3D tegi animatsioonis oma ringi ära, nüüd on käsitöö tagasi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

18.08

Suri näitleja Terence Stamp

13:28

Vabaduse päevik #3: Merle Karusoo" lavastus "Kes ma olen?" tekitas külmavärinaid

14:28

Galerii: presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis viiuldaja Hans Christian Aavik

18.08

Tallinnas algab kuuajane lühietenduste festival

18.08

Minu elu muutnud raamat | Maarja Merivoo-Parro ja "Wikmani poisid"

18.08

Animisti peakorraldaja Mari Kivi: 3D tegi animatsioonis oma ringi ära, nüüd on käsitöö tagasi

16.08

Arvustus. Põhjanaabrite Flow Festival on endiselt kadestamist väärt

16:12

ETV eetris tele-esilinastub Riho Västriku portreefilm vendadest Urbidest

12:37

Tänavu toimub teist korda EMTA kaasaegsete etenduskunstide soolofestival

12:43

Göteborgis avatakse Eesti kunstniku Madlen Hirtentreu näitus

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo