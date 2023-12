Rotterdami filmifestivali retrospektiivprogrammis linastub kaks Sulev Keeduse filmi

Marko Raadi uue mängufilmi "Biwa järve 8 nägu" maailmaesilinastus toimub programmis "Harbour" ning film tõlgib vanad Jaapani armastuslood Peipsi külakogukonna igatsuste ja ihade keelde. Peategelase Hanakese rollis astub üles Elina Masing, samuti mängivad filmis Tiina Tauraite, Jan Uuspõld, Maarja Jakobson, Simeoni Sundja, Meelis Rämmeld ja Hendrik Toompere. "Biwa järve 8 nägu" jõuab Eestis kinodesse 8. märtsist 2024.

Lisaks on Rotterdami rahvusvaheline filmifestival oma retrospektiivprogrammi "Cinema Regained" valinud kaks Sulev Keeduse filmi – värskelt restaureeritud "Georgica" ning "Somnambuul". Mõlemad filmid esilinastusid aastaid tagasi just Rotterdami rahvusvahelisel filmifestivalil. "Georgica" maailmaesilinastus toimus 1998. aastal ning filmi valmimist toetas ka Rotterdami filmifestivali Hubert Bals fond. "Somnambuul" linastus Rotterdamis 2004. aastal. Seetõttu on tegemist väga olulise hetkega Sulev Keeduse karjääris, kuna ees seisab võimalus mõlema filmi värskelt restaureeritud koopiaid taasesitada just Rotterdamis.

Rotterdami festival on pühendunud autoripositsiooniga talentide otsimisele ning programm koosneb väga hoolikalt valitud filmidest. Eesti autoritest on festivali valikusse jõudnud läbi aastate Sulev Keedus, Veiko Õunpuu, Jaan Toomik ja sel aastal ka Marko Raat.