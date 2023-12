Marko Raadi "Biwa järve 8 nägu" maailmaesilinastus toimub Rotterdami filmifestivalil

Marko Raadi "Biwa järve 8 nägu" tõlgib vanad Jaapani armastuslood Peipsi külakogukonna igatsuste ja ihade keelde. Filmi peategelaste hingeseisundit vaadatakse läbi kaheksa idamaise poeetilise motiivi: koju pöörduvad purjekad, ehapuna, esimene lumi, öine vihm, sügisene täiskuu, templikell, ootamatu tuuleiil, metshanede äralend.

Filmi peategelase Hanakese rollis astub üles Elina Masing (alter ego Valge Tüdruk), samuti astuvad üles Tiina Tauraite, Jan Uuspõld, Maarja Jakobson, Simeoni Sundja, Meelis Rämmeld, Hendrik Toompere, Liina Tennosaar, Peeter Tammearu, Jarmo Reha, Kärt Kokkota ja Tommi Korpela.

Film põhineb Saksa japanofiili Max Dauthendy 1911. aastal ilmunud samanimelisel raamatul, mis ilmus eesti keeles Loomingu Raamatukogus 2005. aastal. Filmi režissöör ja stsenarist on Marko Raat, operaator on Sten-Johan Lill (ESC), kunstnik Kristina Lõuk, kostüümikunstnik Reet Aus, grimmikunstnik Liisi Põllumaa, monteerija Jaak Ollino Jn, helilooja Jakob Juhkam, helirežissöör Karri Niinivaara. Filmis kõlab Soome artisti Lyyti muusika.

Film on loodud produktsioonifirmade Allfilm (Eesti) ja Bufo (Soome) koostöös, peaprodutsent on Ivo Felt, produtsent Dora Nedeczky, kaasprodutsendid Mark Lwoff ja Misha Jaari. Filmi levitaja maailmas on Suurbritannia ettevõte Film Republic, Eestis levitab filmi ACME Film. Eesti kinodesse jõuab film 8. märtsist 2024.

Rotterdami filmifestival toimub tuleval aastala 53. korda ning leiab aset 25. jaanuarist kuni 4. veebruarini.