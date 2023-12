ETV2 kultusfilmide programmi avab Monty Python

"Monty Python ja Püha Graal"

Reedel, 22. detsembril kell 22.30

1970. aastatel televisiooni vahendusel miljonite vaatajate lemmikuks saanud Monty Pythoni kuueliikmeline trupp esitab ühe kõigi aegade teravmeelseima paroodia, mis paljastab läänemaailmas ja eelkõige Inglismaal kinnistunud iganenud müüte. Sürreaalse huumoriga vürtsitatud komöödia viib 10. sajandi Inglismaale, kus kuningas Arthuri poolt Püha Graali otsima saadetud rüütlid peavad seisma silmitsi mitmesuguste ohtude ja absurdsete olukordadega.

Režissöörid Terry Gilliam ja Terry Jones. Osades Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle jt.

"Briani elu"

Laupäeval, 23. detsembril kell 22.50

Legendaarse koomikutetrupi Monty Pythoni triloogia teine film läks oma anarhistliku ühiskonnasatiiriga veelgi kaugemale kui nende neli aastat varem valminud "Monty Python ja Püha Graal", põhjustades sellega usklike seas suure vastuseisu ja ühes sellega ärakeelamise mitme riigi kinodes. Film räägib juudi noormehest Brian Cohenist, kes on sündinud samal ajal ja samas paigas, kus Jeesus Kristuski. Tänu sellele saab laisavõitu Brianist 33 aastat hiljem talle endale vastumeelselt Juudamaa uus usuliider, kelle igat sõna tõlgendavad rahvamassid kui ettekuulutust.

Suuresti tänu eksbiitel George Harrisoni rahastusele sündinud filmist sai kiiresti üks armastatum Briti komöödia läbi aegade.

Režissöör Terry Jones. Osades John Cleese, Graham Chapman, Michael Palin, Terry Gilliam, Eric Idle.

"King Kong"

Pühapäeval, 24. detsembril 23.05

Režissöör John Guillermini 1976. aastal valminud filmis hiigelgorillast King Kongist, näeb peaosades Charles Grodin'i, Jessica Lange'i ja Jeff Bridgest.

Fred Wilson seilab Polüneesiasse ja avastab pardalt loata reisija, kes jutustab loo Crane'i saarel elavast koletisest. Hiljem päästetakse laevahukust pääsenud Dwani-nimeline neiu. Kui laev Crane'i saarele jõuab, siis neiu röövitakse ja pärismaalased ohverdavad ta hiiglaslikule gorillale King Kongile, kes armub kaunitari.

"King Kong elab"

Esmaspäeval, 25. detsembril kell 22.55

1986. aastal valminud filmis on King Kong olnud viimased kümme aastat dr Amy Franklini hoole all. Dr Franklin peab King Kongile siirdama kunstsüdame ja selleks vajab ta džunglist avastatud hiiglasliku emase gorilla verd. Peale operatsiooni tunnetab King Kong uue võimaliku kaaslase lähedust. Ta murrab koos emase gorillaga vabadusse, seljatab kolonel Nevitti ja tema sõdurid ning nad põgenevad mägedesse. Ent Nevitt asub neid jälitama ja tema ainsaks eesmärgiks on King Kong hävitada.

Režissöör John Guillermin ja Charles McCracken. Osades Linda Hamilton, John Ashton, Peter Elliott jt.

"Kõhedad muinaslood"

Teisipäeval, 26. detsembril kell 22.55

Mart Sanderi lühifilmidest koosnev antoloogia toob vaatajani kõhedaid lugusid minevikust ja tulevikust, armastusest ja hirmust, reaalsest ilmast ja teispoolsusest. Mängulises ja kaasamõtlemist pakkuvas fantaasiafilmis osaleb suur hulk eesti tippnäitlejaid: Jekaterina Novosjolova, Toomas Kolk, Liisa Linhein, Ott Salla, Ain Mäeots, Väino Puura, Mart Müürisepp, Tanel Saar, Lauri Pedaja, Merle Palmiste, Kadri Rämmeld, Vahur-Paul Põldma ja Mart Sander.

"Emmanuelle"

Kolmapäeval, 27. detsembril kell 22.55

20. juunil 1986. aastal näitas Soome televisioon Prantsuse erootilist draamat aastast 1974 – "Emmanuelle", nimiosas Sylvia Kristel. Kui film algas, olid Tallinna tänavad inimtühjad ja ka Lõuna-Eestist võtsid paljud selleks puhuks pealinnatee ette. Samanimelisel romaanil põhinev "Emmanuelle" on tänaseni üks edukamaid Prantsuse linateoseid, millest sai hitt ka rahvusvaheliselt ja sellele on tehtud mitmeid järjefilme.

Režissöör Just Jaeckini filmi nimitegelane on diplomaadi abikaasa Emmanuelle, kes lendab Taisse kohtuma oma mehe Jeaniga. Reisi tegelikuks sisuks saab naise jaoks aga seksuaalkogemuste täiendamine.

"Emmanuelle'i" filmiseeria jätkub ETV2s filmidega "Emmanuelle 2" 28. detsembril, "Hüvasti, Emmanuelle" 29. detsembril ja 1984. aastal valminud jätkufilmiga 5. jaanuaril.