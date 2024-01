Arvustus. J.M.K.E. tribuutalbum sobib nii pungifännidele kui ka muude žanrite austajatele

J.M.K.E. teine tribuutalbum pandi kokku Villu Tamme 60. sünnipäeva puhul ja tegemist on duubel-CDga, kus on peal 30 lugu. Plaadikaas on huvitav, vihjates Villu ristsõnameistriametile. Kui kogumiku iseloom lühidalt kokku võtta, leidub sellel väga eriilmelisi esitusi džässist pungi, new wave'i ja hardcore'ini välja. Kui alustada teisest CDst, siis sellel on eri esitajate lauldud J.M.K.E. lood saatest "Laula mu laulu". Ivo Linna, Liis Lemsalu, Karl-Erik Taukar, Cool D jt esitavad tuntuimat J.M.K.E. loomingut, nagu "Tere, perestroika" või "Valge liblika suvi". Liisi Koiksoni hingestatud versioon laulust "Külmale maale" on siin vaieldamatult parim (soovitan vaadata ka YouTube'ist videot). Kes on viitsinud mainitud saatega kursis olla, selle jaoks erilisi üllatusi pole.

Esimene CD on see nn päris kraam. Siin jagub üllatusi kohe mitmel rindel. Esiteks kaverdatakse J.M.K.E. uuemat loomingut ehk neid lugusid, mida teavad vaid bändi kogu diskograafiaga tuttavad inimesed. Ja teiseks on oma versiooni teinud hulgaliselt kollektiive või artiste, kelle nimed on vähemalt mulle tundmatud. Kui Ans. Andur, C.C., Räpina Jack või ka Skoone on bändid, mida ma tean, siis The Beardbellies, Pink Bullets või Pagansarv ei ütle mulle midagi. S

eega võib tõdeda, et lisaks huvitavatele versioonidele avastasin ka tundmatuid tegijaid Eesti muusikamaastikult. Üllatajaks on Jüri Homenja, kelle versioon loost "Einsteini silmad" on hea estraad. Sven Varkeli techno-töötlus ja Indiloopi psühhedeelne instrumentaal J.M.K.E. lugudest on samuti üle prahi. Mitmekesisust lisavad kas või Hot Kommunist või Sociasylum pungilikuma lähenemisega. Nii või teisiti on see hea kogumik nii neile, kellele meeldib punk, kui ka neile, kes eelistavad teisi stiile.