Suri laulja Marlena Shaw

Marlena Shaw karjäär algas 1960. aastal jazz'i-klubides lauldes. 1966. aastal sõlmis ta plaadilepingu Chess Recordsiga ja andis Chessi tütarettevõtte Cadet Records alt välja kaks albumit "Out of Different Bags" (1967) ja "The Spice of Life" (1969). Albumil "The Spice of Life" ilmusid ka lood "California Soul" ja "Woman of the Ghetto", vahendas Variety.

Shaw liikus 1972. aastal edasi plaadifirma Blue Note Records alla ning andis samal aastal välja ka oma kolmanda stuudioalbumi "Marlena". Blue Note Records alt andis ta välja albumid "From the Depths of My Soul" (1973), "Marlena Shaw Live at Montreux" (1974), "Who Is This Bitch, Anyway?" (1975) ja "Just a Matter of Time" (1976).

1977. aastal andis Marlena Shaw Columiba Records alt välja albumi "Sweet Beginnings", kust leiab muuhulgas ka loo "Yu Ma / Go Away Little Boy" and "Look at Me, Look at You". Oma viimase albumi "Lookin' for Love" andis ta 2002. aastal välja plaadifirma 441 Records alt.

Karjääri jooksul avaldas ta 17 albumit kokku kaheksa eri plaadifirma alt.