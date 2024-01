EFI Oscarite eel: lühianima turundamine on nõudnud teistsugust lähenemist

Oscarite eelvalikusse ehk 15 parema hulka on jõudnud lühi-animatsioonid "Eeva" ja "Koerkorter". Kui "Eeva" puhul on tegemist rahvusvahelise koostöö projektiga, mis võimaldab filmi ka ühiselt turundada, siis "Koerkorter" on kohalik produktsioon. Küll aga on lühifilmide levik ja promomine märksa keerulisem, sest nad ei jõua sageli kinoekraanile, seda nii Eestis kui ka välismaal.

"Kuna meil ei ole nii palju kinosid, kus me saaksime välja tuua projekte, mis ei taha kommertsedu, siis see seab mingid piirangud. See on minu jaoks kõige suurem probleem," sõnas Eesti Filmiinstituudi turundusjuht Eda Koppel.

"Samamoodi see lühianima viimine rahvusvahelisele ekraanile ja vaatajani, pead töötama uute platvormidega ja mitte niivõrd klassikalise kinoleviga, aga seal on väga raske saada tagasisidet, kes on vaadanud, kas ta on vaadanud algusest lõpuni jne," jätkas ta.

New Yorgis aastaid Balti riikide filmifestivali korraldanud Kyle Reinhardi

sõnul on Anna Hintsi "Savvusanna sõsarad" olnud see, mis on köitnud suuri vaatajahulki ja tekitanud huvi Eesti filmi vastu.

"Meil oli suurepärane "Savvusanna sõsarate" linastus, mis oli Eesti Oscari-kandidaat. Seanss oli välja müüdud Balti riikide filmifestivalil. Vastuvõtt oli fantastiline ja film jookseb siiani erinevates USA kinodes. Ka meie näitame kahe nädala pärast seda uuesti. See on taas juba peaaegu välja müüdud ja see on kaks kuud pärast festivali. Ma arvan, et huvi Eesti filmide vastu aina kasvab ja kasvab."

Reinhard tõi näiteks ka Rainer Sarneti filmi "November", mis on USA publikut Eesti filmi juurde toonud. Nii ütleski ta, kuidas üks hea Eesti film teeb järgmistele ukse lahti.