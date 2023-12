EFI: eelvalikusse pääsenud animatsioonid peavad kindlasti toetuse saama

Oscarite kümne kategooria hulgas jõudis Eesti film eelvalikusse lühianimatsioonis. Edasipääsemist ootavad nüüd Lucija Mrzljaki ja Morten Tšinakovi "Eeva" ning Priit Tendri "Koerkorter", mis valiti 90est filmist 15mne sekka. Mõlemad filmid on ringelnud maailma festivalidel ja saanud ka auhindu, mis tagasid nende pääsemise ka Oscari eelvalikusse. Eelvalikusse pääsemine oli kogu valdkonnale üllatus.

"Muidugi, kui teed filmi ja ta on juba laia maailma läinud, soovid kõige paremat. Ei osanud seda võimalikuks pidada, aga kui see uudis tuli, olin väga väga õnnelik. Ausalt öelda ei tea ma praegu kõiki samme, mis teha, sest midagi sellist pole mul varem juhtunud. Kui vaja, läheme ka Ühendriikidesse kohale, aga praegu ootame lõplikku, viie filmi nimekirja," ütles animaator Lucija Mrzljak.

"Ma nüüd ei ole selline klassikaline Oscari tüüp. Selliseid natuke tumedavõitu sürreaalseid filme tehes ei mõtle selles kategoorias, et see võiks Oscarile lähemale jõuda. Eks me nüüd paneme pead kokku, mida teha, saame stuudioga kokku, arutame, kas saame ka mingit toetust selleks kampaaniaks, hetkel ei oska täpselt öelda," ütles Priit Tender omalt poolt.

Eesti Filmi Instituut loodab animafilmide tutvustamiseks kasutada Savusanna kampaaniast üle jäänud vahendeid. "Kindlasti mingi toetuse nad peavad saama, aga see kõik sõltub ka sellest, millised on need plaanid. Filmitegijad ja EFI, me peame ikkagi välja mõtlema väga konkreetse plaani ja tegevuse, et mida teha, mis oleks kõige mõtekam ja kuidas oleks kõige parem seda ressurssi kasutada," ütles EFI turundusjuht Eda Koppel.

Eda Koppel tõdeb, et ka Savusanna tutvustamiseks eraldatud summad pole läinud tuulde, sest on ju meil nüüd ette näidata Euroopa Filmiakadeemia auhind, mida kunagi varem pole Eesti filmil olnud. Oscarite nominendid selguvad 23. jaanuaril.