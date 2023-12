Kaks Eesti animafilmi kandideerivad lühianimatsiooni Oscari kategoorias

2023. aasta on Eesti Joonisfilmis koostöös stuudioga Adriatic Animation valminud "Eevale" igati edukas olnud. Aasta algul jõudis "Eeva" esimese eesti filmina maailma ühe suurima ja mainekama festivali Berlinale lühifilmide võistlusprogrammi. Aaasta jooksul on "Eeva" kogunud erinevatel festivalidel 25 auhinda. Parima lühianimafilmi auhind Nashville'i filmifestivalilt avas tee Oscarile kandideerimiseks.

Teise filmina "Eeva" kõrval kandideerib Oscarile Priit Tenderi stuudios Nukufilm valminud "Koerkorter", mis alustas teekonda festivalidel 2022. aastal. Praeguseks on film võitnud 30 auhinda, teiste seas ka Stuttgardi animafestivali peaauhinna ja In the Palace (Sofia) lühifilmide festivalil parima animafilmi auhinna, mis tagasid võimaluse Oscarile kandideerida.

Eesti animafilmid on varemgi Oscari kandidaatide hulka jõudnud, näiteks 2010. aastal kandideerisidPriit ja Olga Pärna "Tuukrid vihmas" ning Rao Heidmetsa "Kaasasündinud kohustused".

Eesti Joonisfilmi produtsendi Kalev Tamme sõnul on mõlemad kunstiliselt omanäolised ja sisukad animafilmid. "Rõõm on tõdeda, et eesti animatsiooni jätkuvalt märgatakse ning jätkuvalt hinnatakse laias maailmas."

Stuudio Nukufilm produtsent Kerdi Oengo kinnitas, et kaks lühifilmi Oscari pikas nimekirjas samal aastal ühelt väikeriigilt on tähendusrikas tõik. "See näitab, et eesti animafilm on maailmas väga heal tasemel nii sisuliselt kui tehniliselt. Mul on hea meel, et saame sellega riigi mainesse ja tuntusesse panustada."

18. detsembril algab eelhääletus ning 21. detsembril peab selguma 15 filmi, mis jätkavad shortlist'is lühianimatsiooni Oscarile kandideerimist.