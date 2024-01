Valla soov loodusfilmide festivali kaubamärk endale saada üllatas korraldajaid

Lääneranna vallavanem Ingvar Saare ütles, et Lääneranna vald on festivali ühe asutaja, Lihula valla, õigusjärglane, ja viitas, et vald tegi kaubamärgi taotluse, sest festivali korraldav mittetulundusühing teatas mullu kevadel, et loobub valla toetusest ja koostööst.

"Ühe juhatuse liikme poolt öeldi välja, et kui koolid, eelkõige Metsküla kool suletakse, ei soovi Matsalu loodusfilmide festival vallaga seotud olla. Me tajusime, et seal on riskikoht, et omavalitsusele oluline üritus võib Lääneranna vallas Lihulas mitte toimuda," rääkis Saare.

Ometi toimus festival mullu Lihulas, hoolimata erimeelsustest korraldajate ja valla vahel. Festivali kodulehe päises on viide, et ka tänavune festival peetakse Lihulas. Festivali tegevjuhi Maris Altmanni sõnul oli avastus, et vald kaubamärki endale tahab, väga ehmatav. Festival jätkab oma ettevalmistustega ja käib filmikonkurss.

"Me ei ole MTÜ põhikirja muutnud ja MTÜ põhikirja järgselt ei saa festival niisama ära kolida. Meil ei ole MTÜ-s ka kordagi sellist juttu olnud, et festivali võiks mujale kolida. Me oleme kogu oma jõuga teinud pingutusi, et festival saaks siia jääda," sõnas Altmann.

Festivali korraldajad on teinud ettepaneku, et vald võiks hea tahte märgiks kaubamärgi taotluse tagasi võtta. Ingvar Saare ütles, et festivali korraldajatega arutatakse teemat edasi, kuid kaubamärgi taotluse tagasivõtmist ta ei lubanud.

"Sisulisele korraldamisele, filmivalikute või selliste teemade osas, vald ei pretendeeri, pigem on meil selline organisatoorne küsimus," sõnas Saare.

Nii valla kui ka festivali korraldava MTÜ poolt esitatud kaubamärgi taotluste vaidlustamise tähtaeg on 2. märtsil.