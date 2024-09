Lihulas algas 22. Matsalu loodusfilmide festival

Matsalu loodusfilmide festivalile ehk MAFF-ile esitati tänavu 821 filmi, millest korraldajad valisid välja 52. Linateosed võistlevad kahes kategoorias.

"Üks nendest kategooriatest on puhas looduse kategooria. Seal on filmid loodusest ja looduse toimimisest inimeseta. Teine kategooria on "Inimene ja loodus" ehk see räägibki looduse toimimisest inimesega koostöös ja kõigest sellest, mida inimene teeb looduse heaks või looduse vastu," ütles Matsalu loodusfilmide festivali tegevjuht Maris Altmann.

"Kalavaras - Suure järvistu mõistatus" jutustab loo, kuidas teadlased avastasid ja asusid võitlema võõrliigiga merisutt, mis laastas Põhja-Ameerika Suure Järvistu kalade populatsiooni ja seeläbi ka kohalikku majandust. Filmi autor leiab, et teoses käsitletud probleemil on globaalne kõlapind ja see on üks põhjuseid, miks ta Lihulasse tuli.

"Võõrliikide probleem on üha tõsisem kogu planeedil. Me näeme filmi puhul, et loo vastu on globaalne huvi. See lugu on Suurest Järvistust ja seal juhtunust, aga sellel on globaalsed järelmid," ütles "Kalavaras - Suure järvistu mõistatus" režissöör Thomas Lindsey Haskin.

Festivali tegevjuht Altmann loodab, et kultuurivaldkonna keeruline rahaline seis ei sunni pidama järgmise aasta MAFF-i väiksemas mahus.

"Me väga loodame, et me ei pea kuskilt kokku tõmbama. Meie festival on piisavalt tilluke selles mõttes, et kui me siit midagi ära jätame, siis see on väga suur auk festivali toimimise mõttes," ütles Altmann.

Matsalu loodusfilmide festival kestab Lihulas selle nädala lõpuni ja valikut filmidest näeb teistes linastuspaikades üle Eesti 6. oktoobrini. Võidufilmid kuulutatakse Lihulas välja eeloleva laupäeva õhtul.