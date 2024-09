Jupiteris näeb valikut Matsalu loodusfilmide festivali linateostest

"Kaktusehotell" (Saksamaa, 2023)

Arizona kõrbes asub luksuslik kaktusehotell, kus ristuvad paljude eriskummaliste külaliste teed. Põnev ja eriline loodusfilm toob meieni ühe vana kaktuse vahvate elanike ja külaliste lood.



"Metsa lugu" (Rootsi, 2021)

Enamik inimesi teab, et Amasoonia ja Borneo vihmametsi raiutakse maha, kuid vähesed teavad, et ka Rootsi põlismetsad on kadumas. Praegu on alla 10% Rootsi metsadest looduslikud, ülejäänud metsad on metsakultuuride kasvandused. Nendes monokultuuridest koosnevates metsades puudub bioloogiline mitmekesisus, sest puud raiutakse maha niipea, kui nad on küpseks saanud. Kuigi Rootsi metsandusamet esitleb end nii hooliva kui ka vastutustundlikuna, lubab iga maharaiutud puu asemele istutada kaks puud, siis põlised metsaökosüsteemid ikkagi kaovad.



"Kust konnad tulevad" (Eesti, 2023)

Konnad on meie jaoks nii tavalised loomad ja kõik me oleme neid näinud. Küll aga võib linnainimesel olla hägune ettekujutus, millisel moel konnad siia ilma tekivad. Film näitab Põhja-Euroopa kahe enamlevinud konnaliigi - rohukonna ja kärnkonna paljunemist alates kevadisest rändest kuni südasuvise kullesest konnaks saamiseni. Näha saab konnade tegevust maa peal, vee peal ja vee all. Ei lähe neilgi asjad ilma viperusteta ja teevad nemadki valearvestusi. Tekib ka arusaamatusi ja tülisi, mida nad lahendada üritavad. Ei ole ka konnakulleste elu muretu ja peavad nemadki ellujäämiseks erinevaid nippe kasutama.

"Hunt" (Holland, 2022)

Euroopas hävitati hunt viimaste sajandite jooksul peaaegu täielikult. Ida-Poola suurtes metsades säilisid väikesed populatsioonid. Tänu kehtestatud kaitsemeetmetele on hunt viimastel aastakümnetel teinud märkimisväärse tagasituleku. "Hunt" räägib loo sellest, kuidas see erakordne kiskja leidis läbi Saksamaa tee Euroopa ühte kõige elavamasse riiki – Hollandisse.