Tiina Kirss: eesti keel ja selle alalhoid on mu südameteema

Henrik Visnapuu nimelise kultuuri- ja kirjandusauhinna saab tänavu kirjandusteadlane Tiina Kirss. Tema uurimistöö peamised valdkonnad on eesti kirjandus ning võrdlev kirjandus- ja kultuurilugu. Samuti on Kirss uurinud eesti elulugusid.

Tiina Kirss kasvas üles USA-s ja omandas doktorikraadi Michigani Ülikoolis. Alates Eesti taasiseseisvumisest on ta pühendunud eesti kirjanduse ning eestlaste pärimuse uurimisele ja tutvustamisele. Ta on olnud eesti kirjanduse ja mõtteloo professor Toronto, Tallinna ja Tartu Ülikoolis ning töötab praegu Eesti Kirjandusmuuseumis vanemteadurina. Visnapuu preemia žürii sõnul on tema tegevus aidanud kaasa välis- ja kodueesti kultuuri seoste uurimisele ning lõimimisele. Preemiat annab välja Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides.

"Ma ei ole mõelnud oma elutöö peale kui tervikule. See on üsna hirmuäratav mõte, et nüüd on juba juttu elutööst. Aga kui ma järele mõtlen, siis see on mulle andnud võimaluse mõelda nende teemade üle, mis mind on käivitanud ja mis edasi käivitavad ja koguda uut julgust, et jätkata," ütles Kirss "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus.

"Olen kutsumuselt õpetaja, olen õpetanud ülikoolis palju aastaid ja oma uurimistöös olen keskendunud eestlaste elulugude kogumisele ja uurimisele. Mu südameteema on eesti keel ja selle alalhoid ja selle rikastumine ja selle kaudu, kui inimesed vahetavad oma mõtteid ja vahetavad oma lugusid, säilib ka keel," sõnas Kirss.

Zürii liikme Jürgen Rooste sõnul on Kirss auhinnale ideaalne laureaat. "Tiina Kirss sai Henrik Visnapuu auhinna juba teist korda ja seetõttu on ta ideaalne laureaat sellele auhinnale. Tiina Kirss on üks ägedaim kirjandusteadlane meil, tema mõju nende lugude ja narratiivide uurimisele ja nende kirjeldamisele ulatub kahele poole ookeani. Ta on imeline jutustaja, ta oskab rääkida ise lugusid. Ühtpidi on see klassikaline kirjandusteadus, et ta jutustab meile lugusid ja uurib neid, ja teisest küljest räägib ta kõige kaasaegsematest asjadest," selgitas Rooste.