ERKÜ Henrik Visnapuu auhinna pälvib kirjandusteadlane Tiina Kirss

"Tiina Kirsi tööl on volüümi ja suurejoonelisust ja mõju," võttis auhindamisotsuse kokku žüriiliige Jürgen Rooste.

Tiina Kirss on kasvanud üles USA-s ja omandanud doktorikraadi Michigani Ülikoolis Ann Arboris. Alates Eesti taasiseseisvumisest on ta pühendanud end eesti kirjanduse ning eestlaste pärimuse uurimisele, õpetamisele ja tutvustamisele Eestis ja välismaal. Ta on olnud eesti kirjanduse ja mõtteloo professor Toronto, Tallinna ja Tartu Ülikoolis ning töötab praegu Eesti Kirjandusmuuseumis vanemteadurina.

Tema mitmekesise uurimistöö peamisteks valdkondadeks on eesti ja võrdlev kirjandus- ning kultuurilugu ja eesti elulugude uurimine.

Esinduslik valik tema käsitlusi on ilmunud raamatus "Sõel. Käsitlusi kirjandusest, kirjanduskriitikat ja arvamuslugusid" (2018), mis nomineeriti kultuurkapitali kirjanduse aastapreemiale esseistika kategoorias. Kirss on toimetanud ingliskeelseid kogumikke eesti kirjanduse tutvustamiseks välismaal. Ta on olnud ka tugev kirjandusteoreetik ja tutvustanud feministlikku ning postkoloniaalset kirjandusteooriat Eestis.

Henrik Visnapuu nimeline kirjanduspreemia loodi USA-s aastal 1952 ja seda anti välja kuni aastani 2007. Seejärel tegevus katkes auhinnafondi loonute surma tõttu. ERKÜ taastas Visnapuu auhinna 2020. aastal, otsustades auhinda välja anda igal teisel aastal ning laiendas auhinna haardeulatust üldisemaks kultuuriauhinnaks. Auhinna pälvib eesti või võõrkeeltes ilmunud Eesti-aineline teos proosa, luule, memuaristika või Eesti-ainelise uurimuse vallas.

Žürii töötas tänavu koosseisus kirjandusteadlane ja kirjanik Epp Annus (Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides esindaja), luuletaja Jürgen Rooste (Eesti Kirjanike Liidu esindaja) ja Luunja keskkooli direktor Toomas Liivamägi (Luunja valla esindaja).

ERKÜ annab auhinna välja koos Eesti partneritega: Eesti Kirjanike Liit ja Luunja vallavalitsus (Henrik Visnapuu kodukoht Eestis). ERKÜ rahastab auhinda tänavu 3000 USA dollariga. Auhinnaga seotud unikaalne kunstiese tellitakse iga kord eraldi Eesti kunstnikult, mille eest tasub Luunja vald.

2022. aastal pälvis ERKÜ Visnapuu auhinna kirjanik Elin Toona, kellele valmistas kunstieseme Leonhard Lapin, kellele see jäi tema viimaseks tööks.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides on üleriiklikult valitud Ameerika eestlaste esindusorganisatsioon, mis asutati USA-s 1952 ja mille eesmärgiks on esindada Ameerika eestlaste huve ning säilitada ja arendada eesti keelt ja kultuuri.