Selgusid Henrik Visnapuu auhinna nominendid

Tänavu kuulusid auhinna žüriisse kirjandusteadlane Epp Annus, luuletaja Jürgen Rooste ja pedagoog Toomas Liivamägi.

Sel korral antakse välja kaks auhinda: üks mõjuka elutöö eest ja teine silmapaistvale noorele andele. Auhinna võitjad kuulutatakse välja 2. jaanuaril 2026, Henrik Visnapuu sünniaastapäeval.

Jaak Treiman – mälestusraamatu "Carried by a Magic Fan: Memoir of an Estonian Refugee Family" ja elutöö eest.

Juhani Salokannel – elutöö: kirjandusloolised teosed ja eesti kirjanduse soomendused.

Reijo Roos – luulekogu "tere kas tohib / tere kas võisõ", muu tegevuse eest.

Janika Kronberg – pikaaegse tegevuse eest pagulaskirjanduse käsitlemisel ja kodustamisel.

Preemiale on nomineeritud:

Eesti Rahvuskomitee koostöös Eesti Kirjanike Liidu ja Luunja vallavalitsusega valis 14 kandidaadi hulgast välja viis nominenti tänavusele Henrik Visnapuu kultuuri ja kirjanduse auhinnale.

