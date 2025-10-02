X!

Selgusid Henrik Visnapuu auhinna nominendid

Reijo Roos.
Reijo Roos. Autor/allikas: Anett Lee Melts
Eesti Rahvuskomitee koostöös Eesti Kirjanike Liidu ja Luunja vallavalitsusega valis 14 kandidaadi hulgast välja viis nominenti tänavusele Henrik Visnapuu kultuuri ja kirjanduse auhinnale.

Preemiale on nomineeritud:

Janika Kronberg – pikaaegse tegevuse eest pagulaskirjanduse käsitlemisel ja kodustamisel. 

Helga Merits – elutöö eest Eesti-teemaliste dokumentaalfilmide loojana. 

Reijo Roos – luulekogu "tere kas tohib / tere kas võisõ", muu tegevuse eest.

Juhani Salokannel – elutöö: kirjandusloolised teosed ja eesti kirjanduse soomendused.

Jaak Treiman – mälestusraamatu "Carried by a Magic Fan: Memoir of an Estonian Refugee Family" ja elutöö eest.

Sel korral antakse välja kaks auhinda: üks mõjuka elutöö eest ja teine silmapaistvale noorele andele. Auhinna võitjad kuulutatakse välja 2. jaanuaril 2026, Henrik Visnapuu sünniaastapäeval.

Tänavu kuulusid auhinna žüriisse kirjandusteadlane Epp Annus, luuletaja Jürgen Rooste ja pedagoog Toomas Liivamägi.

Toimetaja: Kaspar Viilup

