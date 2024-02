GÜ galeriis avati näitus "Trammifaktor"

ARS-i kunstilinnaku GÜ galeriis avatud näitusel "Trammifaktor" eksponeerib kunstnik mahukat visandite kogumikku, mis on tehtud 2022. aasta jooksul kõigis Tallinna 43-s trammipeatuses. Projekt on osa Aleksandra Ianchenko loovuurimusest ja doktoritööst trammidest ning trammipeatuste omapärast ning atmosfäärist.

Aleksandra Ianchenko, kunstnikunimega Anisa, on lõpetamas doktoriõpinguid paralleelselt Tallinna Ülikoolis ja Åbo Akademi ülikoolis Soomes, mis tegeleb just trammiatmosfääri olemuse uurimisega kunsti kaudu. Tallinna trammipeatustes loodud tekstide ja visandite eesmärk oli jäädvustada põgusaid kohtumisi ning sündmusi, ilmamuutuseid, kunstniku ja kaasreisijate tujukõikumisi ning trammiliinide igapäevaelu mitmekesisust.

"Ma tegin umbes 300 visandit. Läksin trammipeatusse, veetsin seal umbes tunni või kaks, vahel rohkem, vahel vähem ja visandasin kiired krokiid. Need on väga kiiresti, lühikese ajaga tehtud. Püüdsin haarata ja tabada kõige iseloomulikumat. Joonistades tunnetasin, kui lähedalt on tramm seotud linnaga ning kogesin trammiliinide ümber toimuva argielu ilu ja mitmekesisust," ütles kunstnik Aleksandra Ianchenko.

Näitus jääb avatuks 23. veebruarini.