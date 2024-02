Agentuur Damn.Loudi sünnipäeval astub üles The KVB ja kohalik lärmiparemik

Festival algab 23. veebruaril, mil on fookuses kaks välisartisti – süngema kõlaga techno-duo Schwefelgelb Saksamaalt ja audiovisuaalne post-punk kooslus The KVB, kes tulevad Inglismaalt. Lisaks astub lavale Autumns Põhja-Iirimaalt, The Eye of Time Prantsusmaalt.

Neid toetavad kohalikud lärmakale muusikale pühendunud bändid Buzhold, Hello Killu ja Dharma Coil.

Vabariigi aastapäeval algab festivalipäev paneeliga "33 aastat Eesti põrandaalust muusikat", misjärel demonstreerivad arutatud kodumaised artistid Käsi, Pridian ja Pinkwave. Soomest tuleb pealinna NYOS ning live-programmile paneb punkti anarhistlik lärmigrupp Huiabella Fantastica.

Kontserdipaiga juhi ja Damn.Loud Agency organisaatori Roman Demtšenko sõnul on tulemas üks suur ja äge festival. "Me oleme kõik väga elevil, kuna paljud meist tegelevad nii mõlema Kultuurivabriku kui Damn.Loudiga. Tegemist on väga olulise sünnipäevaga, kuna me teeme kõike palju suuremas mahus ja ägemate artistidega, kui kunagi varem."

Festival panustab ka viimasel ajal populaarsust koguva Eesti videodiskorite ehk VJ kultuurile, tuues kokku väga erineva käekirjaga visuaalkunstnikke. Eesmärk on tähelepanu pöörata VJ-kultuuri ja alternatiivmuusika koosmõjule. Muusikaprogrammile teevad visuaale nii pikaaegsed kui ka uued Eesti videodiskorid nagu Taavet Jansen, Mikk Mait Kivi, Emer Värk, Ruslan Kastjusin, Maria Elisaveta Roosalu ning Kristin Pärn.