Buzhold: katsetasime väga palju ja päris täpselt ei teadnudki, mida teeme

Aasta alguses avaldas Buzhold oma debüütalbumi "What It Meant?". Müürilehele antud intervjuus kinnitasid nad, et enim õppisid nad plaadi valmimise käigus ilmselt seda, et lood kõlavad kõige paremini siis, kui igaüks mõtleb enda osa ise välja.

Tutvustage Buzholdi kellelegi, kes pole teist kunagi kuulnud.

Buzhold on katse ja eksituse meetodil toimiv bänd, kes armastab žanritega eksperimenteerida ja luua muusikat, mis neile endale meeldib ning resoneerib nendega.

Teie esimene täispikk album ilmus äsja UK plaadifirma Noon Recordsi alt. Kuidas nad teid leidsid ja kas saite plaadifirmalt ka mingeid loomingulisi suuniseid?

Kui album salvestatud sai, kirjutasime plaadifirmadele, kes tundusid sobilikud meie muusikat välja laskma. Saime ka paar vastust, ühe neist ambient-muusikaga tegelevalt plaadifirmalt Insight Music, kelle pealikule väga meeldis meie looming ning kes oli just loomas alaleibelit Noon Records, mis keskendub spetsiifiliselt grunge ja shoegaze'i väljaandmisele. Meil on au olla esimene bänd, kelle album selle plaadifirma alt väljastati. Mingeid loomingulisi suuniseid ei tulnud ning saime ka CD ja kasseti oma äranägemise järgi disainida. Siinkohal tahaks tänada Edvini venda Henrit, kes meid disaini ja kaanepildiga aitas.

Kas teil oli ka mingi kindel kontseptsioon või idee, kuidas plaat kõlama peaks? Mis teemasid te lahkate?

Katsetasime väga palju ja päris täpselt ei teadnudki, mida teeme. Alguses proovisime ehk kõlada, nagu mõni shoegaze'i-bänd võiks kõlada, aga see ei tulnud eriti hästi välja ja sündis hoopis see teine asi, mida albumil kuuleb. Põhiidee oli kirjutada lihtsaid asju, mis oleksid meile iseloomulikud ja mida oleks live'is mõnus mängida.

Kui lugude miksist rääkida, siis tahtsime, et poleks liigset moonutatust ja saund oleks võimalikult naturaalne. Usaldasime selle ülesande Linnahalli stuudiole, kus kaheksa lugu üheksast miksitud sai. Oleme tulemusega väga rahul ja soovime tänada Indrek Pattet, kes hoolimata meie paljudest äpardustest suutis ikkagi kannatlikuks jääda ning kõik lood ilusti ära miksida.

Ühe läbiva teemana võib välja tuua mitu korda sama reha otsa astumise, olles samal ajal täiesti teadlik tagajärgedest, mis sellega kaasnevad. Lahatud sai ka eksisteerimist täielikus keskpärasuses ja suutmatust sellega leppida, teadmata, et see on ainus moodus, kuidas endaks jääda. Tore oleks, kui rohkem inimesi väärtustaks seda, mis neil on, ja oskaks oleviku üle rohkem rõõmu tunda, mitte ei kulgeks teadmisega, et keegi elab suuremas majas või ilusamas korteris kui sina.

Mida te selle protsessi käigus õppisite? Kas tuli ette ka loomingulisi erimeelsusi, kui jah, siis kuidas te need lahendasite?

Enim õppisime ilmselt seda, et lood kõlavad kõige paremini siis, kui igaüks mõtleb enda osa ise välja. Kuigi jah, kui kellelgi on mõne lauluga seoses tugev visioon ja ta tahab, et seal tema väljamõeldud osasid mängitaks, siis ei saa kätt ette panna. Loomingulisi erimeelsusi oli albumi loomisel üllatavalt vähe. Töötasime kõik sama tulemuse nimel ning suutsime vajaduse korral oma ego alla neelata. Kui kõik jäid näiteks eriarvamusele seoses kasseti disainiga, tulime välja täiesti uue lahendusega, mis oli kõigile meeltmööda.

Kuidas te kriitikasse suhtute?

Andsime plaati salvestades endast kõik, et võimalikult hea tulemus saavutada. Kui keegi peakski väga hullult midagi kritiseerima, ei saa sellest väga heituda, sest me lihtsalt ei osanud või ei teadnud siis veel paremini, kas siis enda piiratud oskuste või parema tehnika puudumise tõttu. Enamik plaadist sai salvestatud Sakus Edvini vanas magamistoas, mille helikvaliteedil pole vist kahjuks ühtegi stuudiolikku aspekti, aga puudub ka tunnihind.

Adekvaatset kriitikat tuleb ikka kuulda võtta ja sellest järeldusi teha, kuid olles teadlik, et iga laul võinuks sada korda halvem tulla, kui poleks nii palju tööd sisse pannud. Selle albumi tegemine oli kindlasti meie arenguteel väga suur samm ja nüüd teame juba paremini, kuidas võiks salvestada.

Mis vahe on oma lugude stuudios ja live'is esitamisel?

Live'is on ikka kõige mõnusam, eriti kui oled õigel lainel. Vahel ei ole teadmata põhjusel üldse seda hetkes olemise tunnet ja siis on raskem mängida, aga tuleb proovida sellest kuidagi üle olla ja 110 protsenti ikkagi endast välja suruda.

Paar sõna ka teie järgmistest plaanidest.

Kevad on paksult täis live'e mitmete lahedate bändidega, kes meile meeldivad, ja suvel tuleb loodetavasti palju esinemisi nii Eestis kui ka välismaal. Oleme vahepeal palju uut materjali kirjutanud ja juttu on olnud ka suvel/sügisel EP väljaandmisest, kus oleks umbes 4–5 uut lugu, aga eks näis, kuidas sellega läheb. Asjad saavad selgemaks, kui õige aeg kätte jõuab.