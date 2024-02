Joonas Veelmaa Eesti Laulu võiduloost: see on kõige visuaalsem laul

Muusikafilosoof ja -kriitik Aurora Ruus tõi välja, et kahe ansambli koostöös valminud loos kostub kõrvu väga harmooniline ja sümbiootiline sünergia. "Samal ajal on 5miinust ikkagi pigem kreenis Puuluubi poolt tulevate hoovuste poole: on eeslaulja, kelle taustaks kostuvad ostinaatsed hõiked," kirjeldas Ruus. Helilooja ja muusikakriitik Gregor Kulla lisas, et tema jaoks on loos puudu harmooniline pingestatus. "Tonaalne muusika kindlasti võiks seda sisaldada, aga harmooniliselt jääb lugu ühte kohta," rääkis Kulla.

Ruusi sõnul kompenseerib pretensioonitu harmoonia hästi läbikomponeeritud tervik. "Vormil tekib dramaturgiline areng, mingi narratiiv ja oluline on see, et selle loo puhul on sõnad ja viis justkui integraalses seoses: üks tingib teise ja neid ei saa lahutada," selgitas Ruus. Faktuuri ja vormi rikastab tema sõnul ka see, et esitajatel on laulmiseks erinevad tehnikad ning väga erinevad tämbrid. "See on hea näide, et tegelikult tehniliselt ei pea lugu ise olema nii keeruline. Küsimus on selles, kuidas sa eksponeerid seda." Gregor Kulla usub, et lavale toodud hiiu kandled toovad rahvusvahelisel lauluvõistlusel tähelepanu.

Luuletaja Joonas Veelmaa tõi välja, et 5miinuse ja Puuluubi laulutekst on erandlik juba seepoolest, et tegemist on ainsa looga, mis ei ole minapöördumine sinu poole, vaid hoopis keegi meie räägib laiema avalikkusega. "Lugu on pigem seletuskiri, manifest või intervjuu ajakirjanikule, millega püütakse ümber lükata mingisugune müüt. Esimene fraas viib meid juba sündmuste keskele: me pole narkomaanid. See tegelikult ju viitab, et süüdistus selles osas on juba kuskil kõlanud ja sinna sündmuste keskele me mõnes mõttes jäämegi, sest seda sama mõtet, et meie näol ei ole tegemist narkomaanidega, öeldakse väga mitmel viisil," kirjeldas Veelmaa.

Kirjanduskriitik Saara Liis Jõerand ütles kokkuvõtteks, et tegemist on endale augu kaevamise looga. "Juba ainuüksi see, kui alguses midagi eitusega öeldakse, paneb natuke kahtlema. Kui ma näiteks ütleksin, et ma ei ela Pärnus, siis te natuke hakkaksite kahtlema, et äkki ma ikkagi elan. Ja kui ma ütlen uuesti, et ma ei ela seal Pärnus, kus on meri, see läheb järjest hullemaks," tõi Jõerand näite.

Veelmaa sõnul on 5miinuse ja Puuluubi "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" tekst kõige lõbusam ja põnevam. "Mis on ka loogiline, sest tegemist on räpilauluga ja räpis on sõnade osakaal väga oluline," ütles ta. Lisaks on tema sõnul tegemist kõige visuaalsema lauluga. "Väga paljud fraasid tekitavad kujutluspilte: kurva näoga plikad, vormis mehed, tarekese tagatuba, roheline Lays. Kogu aeg pildid jooksevad ees," rääkis Veelmaa.