Tuleval nädalal on "Plekktrummi" külaline Ene Ergma

Järgmisel esmaspäeval on kultuurisaates "Plekktrumm" külas astrofüüsik Ene Ergma.

Ühel kosmilisel põhjusel on iga nelja aasta järel veebruaris 29 päeva. Tänavu tähistab sellel päeval oma 80. sünnipäeva astrofüüsik Ene Ergma. Kui palju on inimkond tema eluaja jooksul lähemale jõudnud universumi saladustele? "Plekktrummi" külaline on astrofüüsik Ene Ergma.

"Plekktrumm" on ETV2 eetris esmaspäeval kell 22.00. Saadet juhib Joonas Hellerma.